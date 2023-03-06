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iQOO Z7, Snapdragon 695 ile Geliyor!

Bu yıl tanıtılması beklenen iQOO Z7, Snapdragon 695 ile geliyor, iQOO Z7x, Snapdragon 782 ile geliyor.

İbrahim Özbek

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iQOO Z7

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Vivo markasının bu yılın başlarında tanıttığı iQOO Z7 yakında geliyor. Çin’den gelen sızıntılara göre seri, Snapdragon 695 yonga seti ile vanilya vivo iQOO Z7’ye ve Snapdragon 782 ile vivo iQOO Z7x adlı ikinci bir varyanta sahip olacak.

Z serisi, iQOO markasının orta seviye serisi akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Söylenti doğruysa ve temel iQOO Z7 gerçekten Snapdragon 695’e bağlıysa, bu, en azından küresel birim ile karşılaştırıldığında iQOO Z6’dan hiçbir gelişme olmadığı anlamına geliyor.

Snapdragon 782, Snapdragon 778G+’dan biraz daha iyi ve teoride iQOO Z7x, iQOO Z6 Pro veya iQOO Z6x’ten daha iyi olmalıdır. Uygulamada, CPU frekansı ve tüm SoC, tüm kullanıcı deneyimi bulmacasının sadece küçük bir parçasıdır ve en hızlı çekirdeğin küçük bir yükseltmesinin büyük değişiklikler yapması pek olası değildir, ancak belki başka yerlerde daha fazla yükseltme göreceğiz.

iQOO Z7

Şu an için paylaşılan detaylar bu şekilde. İlerleyen günlerde Z serisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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