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iQOO Z8 ve Z8x Modelleri Tanıtıldı! -Fiyatları Belli Oldu!

Geçtiğimiz serisi Z7 Pro ile beraber büyük bir sükse yaratan iQOO, yeni serisi Z8 ailesini bugün teknoloji dünyasının beğenisine sundu.

İbrahim Özbek

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iqoo z8

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Günümüzün yükselişte olan akıllı telefon markası iQOO, yeni göz bebekleri Z8 ve Z8x modelleri teknoloji dünyasının beğenisine sundu. Merakla beklenen yeni serinin fiyatları da açıklandı.

Geçtiğimiz serisi Z7 Pro ile beraber büyük bir sükse yaratan iQOO, yeni serisi Z8 ailesini bugün teknoloji dünyasının beğenisine sundu. iQOO Z8, 6.64 inç büyüklüğünde bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Bu ekranı tam 120 Hz tazeleme hızı destekliyor. Cihazın ön tarafında 16 MP özelliğinde bir selfie kamerasını bulunurken, arka tarafta karşımıza 64 MP OIS özelliklerde bir sensör yer alıyor. Kamera adasının diğer tarafında ise 2 MP’lik bir derinlik sensörü mevcut.

İşlemci dümeninde MediaTek Dimensity 8200 ile karşımıza çıkan cihaz, 12 GB’ kadar RAM ve 512 GB’a kadar bellek performansını kullanıcılarına vaat ediyor. Batarya olarak 5000 mAh sahip olan modelde, 120W hızlı şarj desteği yer alıyor.

iqoo z8

iQOO Z8x modeli ise serinin diğer cihazında olduğu gibi 6.64 inçlik bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 120 Hz ekran tazeleme hızı da olan cihazın ön kamerasında 8 MP’lik bir kamera yer alıyor. Bu özelliklerde bizlere cihazın diğer modele göre bir alt model olduğunu gösteriyor.

İşlemci tarafında Snapdragon 6 gen 1 ile karşımıza çıkan iQOO Z8x, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar bellek seçeneklerini kullanıcılarına sunuyor. Arka tarafında 50 Megapiksellik bir ana kamera kullanan Z8x, bunun hemen altında 2 Megapiksellik bir portre kameraya da yer veriyor. Kasanın içerisinde 6000 mAh‘lik bir pil barındıran iQOO Z8x, 44W hızlı şarj desteği sunuyor.

iqoo z8

iQOO Z8 ve Z8x modellerinin fiyatları ise şu şekilde;

Model Fiyatı
iQOO Z8 – 8 GB RAM / 256 GB233 dolar
iQOO Z8 – 12 GB RAM / 256 GB246 dolar
iQOO Z8 – 12 GB RAM / 512 GB274 dolar
iQOO Z8x – 18 GB RAM / 256 GB178 dolar
iQOO Z8x – 8 GB RAM / 256 GB191 dolar
iQOO Z8x – 12 GB RAM / 256 GB205 dolar

iQOO Z8 ve Z8x modellerinin ülkemizde ne zaman ve hangi fiyat etiketi ile beraber satışa çıkacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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