Iron Man Dirilecek Mi, Geri Dönecek Mi 2024’te?

Marvel Comics Şirketi’nin efsaneleri arasında yer alan Iron Man, aynı zamanda ilk Marvel Sinematik Evreni filmi olmasıyla da ayrı bir öneme sahip. Avengers Endgame’in finalinde ölen Iron Man için tekrar dirilip dirilmeyeceği halen tartışılmakta. Son açıklama Marvel’dan Kevin Feige’den geldi. Ünlü isim, Iron Man’i diriltmeyeceklerini söyledi. Ancak son zamanlarda söylediği şeyin aksini yapan firmanın bu alışkanlığı, hayranlarda “o zaman kesin Iron Man dirilecek” düşüncesine neden oldu. Iron Man dirilecek mi, 2024 yılında Iron Man geri dönecek mi biraz daha yakından bakalım…

Iron Man Dirilecek Mi, Geri Dönecek Mi 2024 Yılında?

Iron Man’in Avengers Endgame’in finalinde ölmesinden bu yana yeniden dirilip dirilmeyeceği tartışılmaya devam ediyor. Dirilmesini isteyenler kadar, mazide kalmasını yeğleyenler de mevcut. Şirket, dönem dönem yaptığı açıklamalarda Iron Man’in geri gelmeyeceğini söylese de, söylentilerin önünü alabilmiş değil.

Marvel’dan Kevin Feige tarafından yapılan açıklamaya göre Iron Man yalnızca 2024 yılında değil, bir daha asla geri gelmeyecek. Karakteri diriltmeyi düşünmediklerini belirten Kevin Feige, daha geniş perspektiften bakma amacında olduklarını ve yeniliklere açık şekilde yollarına devam edeceklerini deklare etti.

“Kahramanların ve anıların bazen olması gerektiği yerde kalmasının daha iyi olacağını” savunan Marvel’dan Kevin Feige, her zaman geçmişte yaşamak pek iyi bir fikir olmayabilir, dedi. Iron Man’i olması gerektiği yerde bırakarak önlerine bakacaklarını da sözlerine ekleyen Kevin Feige, yakın gelecekte yeni haberler duyuracaklarının da müjdesini verdi.

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Hayranlara Göre Iron Man Geri Gelecek, Diriltilecek!

Marvel’dan Kevin Feige tarafından yapılan açıklamalar, Iron Man hayranlarınca pek gerçekçi bulunmadı. Iron Man’in ölümünün üzerinden geçen zamana rağmen popülaritesinden bir şey kaybetmemesini ve şirketin halen buradan prim yapmasını odak noktasına alan hayranlar, Iron Man’in diriltileceğinden neredeyse emin. İşte hayranlardan bu konuda gelen bazı yorumlar:

“Zaten Iron Man’in geri geleceğini biliyordum ancak bu açıklamalardan sonra emin oldum ki; 1 sene sonra R.D.J’in stüdyo görüntüleri basına sızar.”

“Ne yani, kötü senaryolarla ve saçma sapan karakterlerle mi yoluna devam edecekler? Kendilerine zarar verirler.”

“Bunlar bu açıklamalara başladılarsa artık Iron Man dirilmeyecekse de dirilir. 2024’te mutlaka görürüz.”

“RDJ’den Sherlock Holmes 3 bekliyorum bari o gelsin.”

“Alternatif evrenden Tom Cruise’un oynadığı Superior Iron Man getirin o zaman.”

“Thanos Vision’dan Mind Stone alırken şöyle bir söz söylemişti; “Bugün tahmin edebileceğinden daha fazlasını kaybettim. ama şimdi yas tutmanın zamanı değil. Artık hiç zaman yok.” Sonra Vision’ı zaman taşıyla geri getirdi.”