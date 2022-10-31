Günümüzde para kazanmak için bir iş yapmamız veya birinin işinde çalışmamız gerekmektedir. Lakin bu yorucu tempoda bazen çalıştığımız iş yerine gitmek istemeyebiliriz bunun için bazı sebepler öne sürebiliriz. Bugünkü yazımızda sizlere işe gitmemek için bahaneler konusu ile karşınızdayız.

Bazı günler işe gitmek istemeyebiliriz lakin bir sebep veya bahane sunmadan işe gitmemezlik yapmak kariyerinizi oldukça olumsuz etkileyebilir. Bunun için iş yerinize güzel ve geçerli bir bahane sunduğunuz vakit o gün işten muaf tutulur ve günün tadını çıkarabilirsiniz.

Gelelim yazımızın konusuna işe gitmemek için birden fazla bahane bulunmakta sizler için inandırıcı olan bahaneleri maddeler halinde sıraladık.

İşe Gitmemek İçin Bahaneler

Tanıdık bir doktordan rapor alıp iş yerine ibraz etmek.

Soğuk algınlığı olduğunuzu söyleyerek işe gitmemek.

Cenaze olduğunu ve işe gidemeyeceğinizi söylemek.

Trafikte arabanızın arıza yaptığını ve işe yetişemeyeceğinizi belirtmek.

Çocuğunuzun ya da eşinizin, annenizin çok hasta olduğunu belirtmek.

Mahkemeye gitmem gerekiyor.

Bir teslimat bekliyorum/bir şey almam gerekiyor.

Taşınıyorum diyebilirsiniz.

Bankaya gitmem gerekiyor.

Acil ameliyat olacağım.

Evde bir şey unuttum.

Annem Rahatsız Onunla İlgilenmem Gerekli.

Akşamdan Kalmayım Bugün Çalışmam Çok Zor.

Yediğim Bir Şeyden Zehirlenmişim.

Ufak bir kaza geçirdiğinizi söylemek.

Şiddetli diş ağrısı çektiğinizi söyleyerek işe gitmemek.

Yukarıda ki bahaneleri sunarak işe gitmemeyi deneyebilirsiniz fakat sizlere en iyi tavsiyemiz daima dürüst olun :)

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