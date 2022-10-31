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Kwai Nedir? Ne İşe Yarar?

Kwai'nin asıl amacı sosyal video ağı uygulamasıdır. Kullandığınızda anlık video çekip, efektler ve müziklerle eğlenceli bir video oluşturmanıza imkan tanır.

Mustafa

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Kwai Nedir

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Günümüzde birden fazla sosyal medya uygulamaları bulunmakta. Özellikle dijitalleşen dünyada her yaştan kişiye hitap eden sosyal medya uygulamaları oldukça kullanılmakta. Bugünkü yazımızda sizlere Kwai nedir açıklayacağız.

Yeni çıkan sosyal medya uygulamaları oldukça kısa sürede popülerlik ve beğeni kazanmakta. Özellikle son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz son zamanların yükselişte olan Kwai oldukça popülerleşmeye başladı.

Kwai’nin asıl amacı sosyal video ağı uygulamasıdır. Kullandığınızda anlık video çekip, efektler ve müziklerle eğlenceli bir video oluşturmanıza imkan tanır. Kwai uygulaması hem Android hem de iOS kullanıcıları kullanabilir.

Kwai uygulaması aslında çok bildiğimiz TikTok uygulamasına oldukça fazla benzemekte, özellikle filtre modun da oldukça eğlenceli modlar bulunmakta. İsterseniz beğendiğiniz bir video üzerinde de düzenlemeler yaparak platforma yükleyebilirsiniz. Düzenlediğiniz videoları Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, Messenger gibi diğer platformlar üzerinden aileniz ve arkadaşlarınla paylaşabilirsiniz.

Kwai

Kwai Ne İşe Yarar?

Kwai’de ne işe yarar sorusuna gelecek olursak; ünlü içerik üreticileriyle sohbet edebilirsiniz, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Dünyada trend olan bir akım veya videoya’ya Kwai üzerinden haberdar olabilirsiniz.

Arkadaşlarının paylaştığı videolara kolayca erişebilir ve paylaşımda bulunabilirsiniz. Yeni müzikleri keşfetmenize olanak sağlar. Videolar çekerek takipçi elde edebilirsiniz ve bunun yanında tanınan bir içerik üreticisi olabilirsiniz.

Uygulamanın filtreleri dışında dublaj özelliği de bulunmakta. Beğendiğiniz popüler videoların yerine kendi videonuzu ekleyebiliyor ve playback yapabilmektesiniz. Sosyal medya uygulamasının şu an en beğenilen özelliği Dublaj ve Filtre özellikleridir.

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