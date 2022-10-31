Instagram “Hesap Askıya Alındı” Sorunu Neden Oluyor?

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen Instagram’da, bugün itibariyle belirli sorunlar yaşamaya başlandı. Instagram üzerindeki yüzlerce kullanıcının hesabı askıya alındı. Neden bu hesaplar askıya alınıyor?

Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan Instagram üzerinde belli sorunlar bugün itibariyle yaşanmaya başladı. Birçok kullanıcının hesabı, birden askıya alındı. Konu hakkında herkesin kafasında soru işareti oluşurken, Instagram tarafından konu hakkında açıklama geldi.

Instagram yaşanan sorunlardan dolayı yaptığı açıklama şu şekilde;

Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişmekte zorluk yaşadığınızın farkındayız. Sorunu araştırıyoruz ve rahatsızlık verdiğimiz için üzgünüz.

Bugün öğlen saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları, Hesabınız Askıya Alındı sorunu ile karşı karşıya geldi. Tüm dünya çapında yaşanan bu sorunların neden kaynaklı başladığı bilinmiyor. Konu hakkında Instagram üzerinde 4 binden fazla şikayet oluştu. Şikayetlerin büyük çoğunluğu Avrupa’dan olsa da, ülkemizde de bu sorunu yaşayan birçok insan bulunuyor.

Şu an için hesapların akıbeti ve sorunun neden yaşandığına dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Ancak Instagram, kapanan hesapların itiraz etmesine fırsat veriyor. Kısa bir süre içerisinde sorunun çözülmesi ve Instagram tarafından resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

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