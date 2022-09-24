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Instagram Hikaye Süreleri 1 Dakikaya Çıkıyor!

Şirketin yaptığı açıklamaya göre şu anda kullanılan 15 saniyelik hikaye sürelerini 60 saniyeye çıkaracaklarını ifade etti.

Mustafa

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Instagram Hikaye

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Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram yeni ve beklenen bir özellik ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre şu anda kullanılan 15 saniyelik hikaye sürelerini 60 saniyeye çıkaracaklarını ifade etti.

Instagram son zamanlarda kullanıcılarından aldığı şikayetlere oldukça dikkat eder oldu yakın zamanlarda getirdiği yeni özelliklerin üstüne hikaye sürelerini 60 saniyeye çıkarmaları kullanıcılarını oldukça memnun etti.

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Daha önce test aşamasından geçen bu özellik geçtiğimiz zamanlarda Türkiye’deki kullanıcılarda test edilmişti. Artık kullanıcılar gelecek olan son değişiklik ile, 60 saniyeye kadar olacak şekilde hikaye yükleyebilecekler.

Instagram Hikaye 60 saniye

Konu ile açıklamada bulunan Meta sözcüsü şu ifadeleri kullandı; Videolar artık otomatik olarak 15 saniyelik kliplere dönüştürülmek yerine 60 saniyeye kadar oynatılabilecek.

Gelecek olan bu özellik hem normal kullanıcılar için faydalı olacak hem de sosyal medya platformu üzerinden gelir elde eden kullanıcılar için kaçınılmaz bir faydalı bir özellik olacak.

Son zamanlarda hikaye ve video üzerinde çalışan şirket son olarak reels için 60 saniyelik video sınırı 90 saniyeye çıkarmıştı. Ayrıca 15 dakikadan kısa olan videolar otomatik olarak Reels’e dönüştürülebiliyor.

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