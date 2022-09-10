Instagram Retweet Özelliğini Getiriyor!

Günümüzün popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram dünyada oldukça geniş bir kitleye hitap etmekte. Son zamanlarda getirdiği güncelleme ve yeni özelliklerle adından oldukça söz ettiren sosyal medya platformu Instagram yeni bir özelliği getirmeyi düşünüyor. Son haberlere göre Instagram Retweet özelliğine benzer bir özellik üstünde çalışmalarına başladı.

Bildiğiniz gibi Instagram platformunda başka birinin içeriğini paylaşmak oldukça zor bunu fark eden şirket yeni bir adım atarak kullanıcılarına oldukça kolaylık sağlayacak yeni bir özelliğin üstünde çalışmalara başladı.

Instagram’ın yeniden paylaşım özelliği adı verdiği bu özellik, geçtiğimiz gün sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından gündeme getirilmişti. Ardından Instagram’ın ana şirketi Metada buna onay verdi. Şirket Twitter’daki Retweet özelliğine benzer olacak olan bu özellik, gönderilerin popüler olmasında daha da etkili olacak.

Instagram Reposts Tab on profiles?!



What’s dis Adam? pic.twitter.com/WayWCJGBfx — Matt Navarra (@MattNavarra) September 7, 2022

Şirketin güncelleme ve yenilik ekibinden bir sözcü şu sözleri kullandı; Hikayelerde nasıl yeniden paylaşabileceğinize benzer şekilde, öne çıkanlardaki gönderileri de yeniden paylaşma yeteneğini keşfediyoruz. Böylece insanları kendileriyle ilgili şeyleri paylaşabilir ve orijinal içerik oluşturucular çalışmaları için kredilendirilir. Bunu yakında az sayıda insanla test etmeyi planlıyoruz.”

Yeni gelecek olan özellik hakkında ise kullanıcılar bu özelliğin çok önceden gelmesi gerektiğini ifade ederek yeni özelliği sabırsızlıkla bekleyeceklerini belirttiler.

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