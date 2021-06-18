İşlemci Sıcaklığı Nasıl Ölçülür – En İyi Programlar

Bilgisayarınızdaki işlemci sıcaklığı nasıl ölçülür? Bilgisarım çok ısınıyor ne yapmalıyım gibi soruları sürekli olarak soruyorsanız, bu rehberde sizlere etkili bir çözüm sunacağız.

İçindeki bileşenlerin sıcaklığını takip etmek için bilgisayarınıza kurabileceğiniz çeşitli işlemci sıcaklığı ölçen programları duymuşsunuzdur. Bu araçlar, bilgisayarın içine yerleştirilmiş farklı donanım izleme sensörlerinden (Dijital Termal Sensör) veri okuyabilir ve size gerçek zamanlı olarak işlemci sıcaklığını söyleyebilir.

Bu rehberde size Windows 10 işletim sisteminde çalışan işlemci sıcaklığı ölçme programlarını sıralayacağız. Tabi ki bu programlar Windows 7 ve Windows 8.1 dahil eski sürümlerde de çalışabilirler.

En İyi İşlemci Sıcaklığı Ölçme Programları

Core Temp, işlemci sıcaklığını kontrol etmek için kullanabileceğiniz en popüler programlardan birisidir. En iyi yanı sıcaklık seviyelerinin Görev Çubuğundaki bildirim alanında da gösterilmesidir.

CoreTemp

Satış noktalarından biri, işlevselliğini geliştirmek için bir dizi eklenti ekleyebilmenizdir. Örneğin, ekranınızda görüntülenen bir araç olan Core Temp Gadget’ı indirebilirsiniz. Her seferinde Core Temp uygulamasını açmanıza gerek kalmaması için tüm önemli sıcaklık ayrıntılarını gösterir.

Windows 10’da deneyebileceğiniz başka bir bilgisayar sıcaklık izleme programı, Open Hardware Monitor’dur. Adından da anlaşılacağı gibi, program açık kaynaklıdır ve ücretsiz olarak indirilebilir.

Kullanıcı arayüzü sade ve kullanıcı dostudur. İşlemci sıcaklığına ek olarak, makinenizin GPU’sunun sıcaklığını da kontrol edebilirsiniz. Cihazınızın RAM tüketimi, CPU çalışma hızı ve güç kaynağı istatistikleri gibi diğer ayrıntıları da gösterir.

Open Hardware Monitor

Bu işlemci sıcaklık kontrol programı, CPU-ID tarafından geliştirilmiştir. Bu yapımcı işlemci sıcaklıklarını kontrol etmek için de kullanılabilen popüler yazılım olan CPU-Z’yi de geliştirmiştir. Buna karşılık HWMonitor ise donanımınızla ilgili daha detaylı bilgiler sunar.

HWMonitor

Open Hardware Monitor ile karşılaştırıldığında, bu popüler işlemci sıcaklık izleme aracı size entegre GPU için de sıcaklık okumalarını gösterebilir.

Ayrıca bkz: Windows 10 İçin En İyi Programlar

Speccy, CCleaner’ı oluşturun kişiler tarafından geliştirilen bir sistem bilgi aracıdır. Sadece işlemci değil, ücretsiz araç, diğer birçok donanım bileşeninin sıcaklık okumalarını bilmek için kullanılabilir.

Speccy

Bu aracın en iyi yanı, çok fazla bilgi sağlaması ve hepsinin okunmasını kolaylaştıracak şekilde düzgün bir şekilde düzenlenmiş olmasıdır. İşlemci, sabit sürücü ve GPU için sıcaklıkları bilebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Windows 10 2009 (20H2) Güncellemesi ile Gelecek Yenilikler

Windows 10 (veya daha eski) bilgisayarınızda deneyebileceğiniz başka bir CPU sıcaklık izleme aracı SpeedFan’dır. SpeedFan’ın temel amacı, bilgisayarınızdaki soğutma fanının hızını manuel olarak kontrol etmenize izin vermektir.

SpeedFan

Bilgisayarınızın işlemci sıcaklığı dahil diğer ayrıntıları da görüntüler. Core Temp gibi, bildirim alanında CPU sıcaklığını bilmek için farenizi üzerine getirebileceğiniz bir simge de görüntüler.