ISO Dosyası Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Dijital ortamda birçok dosya türü mevcut. ISO dosyaları da bu dosya türlerinin içerisinde en yaygın kullanılanların başında geliyor. Bazı kullanıcılar, dosya türlerine pek hakim olmadıklarından ISO dosyası nedir ve nasıl açılır diye sorguluyorlar.

ISO Dosyası Nedir?



Geçmiş yıllarda CD ve DVD’ler çok yaygındı. Bilgisayar kullanıcıları, verilerini genelde CD ve DVD’lerde saklıyorlardı. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu araçlar önemlerini kaybetmeye başladılar. Çünkü CD ve DVD’ler oldukça hassas araçlardı. Bu araçlar, ufak bir hasarda bile kullanılamaz hâle geliyorlardı.

Bundan dolayı kullanıcılar da artık verilerini daha güvenilir yerlerde saklamaya karar verdiler. Bu noktada sanal sürücüler ve depolama hizmetleri devreye girdi.

ISO, CD ve DVD’lerin popüler olduğu zamanlarda da mevcuttu. Fakat bu dosya türü, daha çok CD ve DVD’lerin önemlerini kaybetmesiyle popülerleşmeye başladı. Çünkü ISO, CD ve DVD mantığıyla çalışan bir arşiv biçimidir.

Yani kullanıcılar, verilerini ISO dosya biçimiyle sakladıklarında aynı CD ve DVD’lerde olduğu gibi “bootable” (dosya açıldığında direkt kullanabilme) halde kullanma imkânına sahipler. Kısacası ISO dosyaları, verilerin sanal bir diskte boyutları küçültülerek saklanmasıyla oluşuyorlar.

Sıkıştırılmış dosya denilince birçok kişinin aklına ilk olarak ZIP ve RAR dosya türleri geliyor. Ancak bu dosya türleri, ISO ile karşılaştırılınca biraz daha eski kalıyorlar. Bu yüzden de günümüzde ISO dosyalar, ZIP ve RAR dosyalarına göre daha çok karşımıza çıkmaya başladılar.

Bahsettiğimiz gibi ISO dosyalarında veriler, tamamen sanal bir disk üzerinde depolanıyorlar. Bundan dolayı dosyadaki verileri kullanmak isteyen kişilerin ilk olarak ISO dosyasını açmaları gerekiyor.

Bu noktada kullanıcıların aklı biraz karışabiliyor. Çünkü ISO, sanal bir disk kullandığı için kullanıcılar bazı işletim sistemlerinde dosyaları direkt açamıyor. Fakat endişelenmenize gerek yok. Rehberimizde bahsedeceğimiz yöntemler ile ISO dosyalarınızı kolaylıkla açabileceksiniz.

ISO Dosyası Nasıl Açılır?



SO dosyasını açma işlemi farklı şekillerde yapılır. WinRAR programı ve benzer programlarla ISO dosyası açılabilir. WinRAR programı ile ISO dosyalarını açma işlemlerini oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

ISO dosyasını açmak için kullanılan diğer bir yöntem ISO açma programlarıdır. ISO açma programları sanal sürücü programlarıdır. Bu programlar aracılığı ile ISO dosyaları açılabilmektedir. Bununla birlikte, internetten ISO dosyası açmak için de birçok fraklı program vardır. Bu program aracılığıyla bilgisayarlarda birden fazla sanal sürücü oluşturulur. Bu programlar aracılığı ile bilgisayarın içerinde CD-ROM sürücüsü olmasa bile ISO uzantılı diskler açılabilir.

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