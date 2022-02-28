İstanbul içerisinde özellikle ulaşım alanında hayatımızı kolaylaştıran İstanbulkart, hemen hemen her kesimin cüzdanında yer alıyor. İstanbulkart kullananların aklında en büyük soru işareti her zaman vizeleme işleminin nasıl olduğuna yöneliktir. Bugünkü yazımızda sizlere İstanbulkart vizeleme nasıl yapılır sorunun cevabını vereceğiz.

İstanbulkart vizeleme işlemi için, Biletmatik’lere indirimli kartınızı okuttuğunuzda, ekranda çıkan vizeleme onay butonuna basarak 10 saniye gibi kısa bir süre içinde vizeleme işleminizi yapabilirsiniz.

Vizeleme işlemini gerçekleştirmek için İstanbul üzerinde bulunan yaklaşık 970 adet ODM/Biletmatik yerine başvurmanız gereklidir. Bu cihazların üzerinde vizeleme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz.

Ücretsiz Kartlar;

Kart, Biletmatik’in kart okuma kısmına yerleştirilir ve 10 saniye beklenir.

Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Kartınızı alıp bir sonraki güncelleme işlemine kadar ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

İndirimli Kartlar;

İndirimli kartlarda vizeleme yapılabilmesi için kartınızın içinde 5 TL bakiye bulunması gerekmektedir. Kart, Biletmatik’in kart okuma kısmına yerleştirilir.

bakiye bulunması gerekmektedir. Kart, Biletmatik’in kart okuma kısmına yerleştirilir. Biletmatik ekranında “ 5 TL karşılığında güncellemeyi kabul ediyor musunuz? ” uyarısı çıktığında onay tuşuna basılır.

” uyarısı çıktığında onay tuşuna basılır. Onay tuşuna basıldıktan sonra 10 saniye beklenir ve kart alınır.

Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Bir sonraki güncelleme işlemine kadar kartınızı indirimli olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ayrıca Öğrenci akbili vizeleme, İstanbulkart mobil uygulamasından online yapılabiliyor. İstanbul’da öğrencilerin kullandığı indirimli İstanbulkart için her yılın sonunda vize işlemi yapılması gerekiyor.

Vizeleme yapılmadığı takdirde indirimli kart, tam tarifeye dönüyor. Öğrenciliği devam eden İstanbulkart sahipleri; akbil yüklemesi yapan büfelerden/bayilerden, Biletmatik cihazlarından ve İstanbulkart mobil uygulamasından vizeleme yapabiliyor.

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