Bugün sizlere Spotify kullanıcı adı bulma nasıl yapılır açıklayacağız. Spotify, dünya çapında milyonlarca şarkıya ve diğer içeriğe anında erişebilmeni sağlayan bir dijital müzik, podcast ve video aktarma hizmetidir. Günümüzde de birçok kullanıcısı bulunmakta ve 2008 yılından beri ülkemizde hizmet vermektedir. An itibarıyla 172 milyon ücretli abonesi ve 381 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunan Spotify, geçen çeyrekte 165 milyon ücretli abone ve 365 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olarak zirvede. Ekstra olarak arkadaşlarınızın kullanıcı ismini aratıp onların düzenlediği müzik listesine erişebilme özelliğiniz mevcut. Bazılarımız bu özelliği bilmemekte gelin hep beraber kullanıcı adı nasıl bulunur öğrenelim;

Kullanıcı adı genellikle isim ve soy isim olmaktadır, eğer bu şekilde bulamadıysanız farklı yöntemlerde deneyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi popüler sosyal medya uygulamalarında Spotify uygulaması bağlanabiliyor ve oralardan paylaşımlar yapabiliyorlar. Facebook, Instagram veya Twitter gibi popüler sosyal medya uygulamaları üzerinden eğer paylaşım yaptıysa veya hesabını bağladıysa kişinin spotify bilgilerine erişebilirsiniz.

Spotify Kullanıcı Adı Nasıl Bulunur?

Eğer kullanıcı adını bulmak istediğiniz ve müzik listesini beğendiğiniz biri varsa onunda kullanıcı adını bularak dinlediği müziklere ulaşabilirsiniz. Birinin profiline giriş yapıp dinlediği müziklere bakarak listesini dinleyebilmek için o kişinin spotify kullanıcı adını bulmanız gerekir. Aşağıdaki adımları takip ederek spotify’dan birini bulmak mümkündür.

Spotify uygulamasına giriş y apın

apın Arama kısmına aradığınız kişinin ” Kullanıcı Adını ” yazın

” yazın Açılan ekranda aradığınız kullanıcı adında olan hesapları görebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Spotify Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?