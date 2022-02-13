Bugün sizlere Spotify kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır göstereceğiz. Günümüzün en çok kullanılan uygulamalarından birisi olan Spotify telefonlarda kullanılabilen bir uygulamadır ve oldukça önemlidir. Müzik dinlemeyi seven kişiler Spotify uygulamasını kullanabiliyor. Spotify en güncel şarkıları paylaşan ve kullanıcılara sunan bir uygulamadır.

Spotify ne kadar eğlenceli olsa da, en büyük kusuru kullanıcı adınızı değiştirmenize izin vermemesi ve kimliğinizin müzik akışı uygulamasında rastgele sayıların bir kombinasyonu olmasıdır. Kullanıcılardan gelen çok sayıda talebe rağmen, şirketin size Spotify kullanıcı adını değiştirme seçeneği sunma gibi bir planı yok.

Telefondan Spotify Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?

Spotify uygulamasında kullanıcı adınızı telefon ile değiştirmek için yapmanız gerekenler şu şekilde sıralanmıştır. Spotify kullanıcı adı değiştirmek için;

Telefonunuzdan Spotify uygulamasına giriş yapın.

yapın. Sağ üst köşede yer alan ayarlar işaretine tıklayın.

işaretine tıklayın. Ayarlar kısmına girdikten sonra menüde bulunan ”Sosyal” bölümüne girin.

bölümüne girin. ‘‘Facebook’a Bağlan” seçeneğine tıklayın ve adımları takip ederek işlemi tamamlayın.

Bilgisayardan Spotify Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?

Bilgisayardan Spotify kullanıcı adı değiştirmek için;

İlk olarak Spotify uygulamasında yer alan Facebook’ a bağla seçeneğine girilmelidir.

bağla seçeneğine girilmelidir. Bu seçeneğe tıklamanın ardından Facebook kullanıcı adınızı girmeniz gerekiyor.

adınızı girmeniz gerekiyor. Facebook kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra işlemi onaylayın.

girdikten sonra işlemi onaylayın. Onaylama sonrasında, Spotify uygulaması ve Facebook’a bağlanacaktır.

bağlanacaktır. Bu işlemleri adım adım gerçekleştirdikten sonra Facebook kullanıcı adınız Spotify kullanıcı adınız haline gelecek.

Spotify görünen adını değiştirme seçeneğiniz var, ancak bu kullanıcı adınızdan farklı. Görünen ad, Spotify’da arkadaşlarınız ve diğer kişiler tarafından görülebilen addır. Öte yandan kullanıcı adı, Spotify hesabınıza giriş yapmak için kullandığınız şeydir.

Ayrıca bkz: Spotify Abonelik Nasıl İptal Edilir?