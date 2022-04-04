İşte Netflix Dizisi You’nun 4. Sezon Yeni Oyuncu Kadrosu

Netflix’in You dizisi bir seri katille evlenebileceğini ama kötü bir adamı uzun süre tutamayacağını hayranlarına gösterdi. Joe Goldberg (Penn Badgley), kendisinden bile daha kana susamış bir kadın seri katil olan Love Quinn (Victoria Pedretti) ile bir evliliğe hapsolmuştur.

Birlikte bir oğulları olduğunda bile, Joe daha istikrarlı (ve çok daha az cani) Marienne Bellamy’ye (Tati Gabrielle) yöneldi. Sonuçta bu, Love’ın öleceği anlamına geliyordu. Ama şimdi Joe bir kez daha özgür bir adam.

You’nun yeni sezonu, Joe’nun Marienne’i yeni bir ülkede takip etmesiyle Londra’da geçecek. Badgley ve Gabrielle, şu anda geri dönmesi planlanan tek oyuncular arasında. Ne olursa olsun, bu sezon yeni bir yardımcı oyuncu var.

Tilly Keeper, “hırslı bir hayran kitlesine sahip aristokrat bir sosyetik” olan Lady Phoebe‘yi oynayacak. Nadia’yı Amy Leigh Hickman canlandıracak. Ed Speleers, yazar ve politikacı olan Rhys’i oynamak için anlaşma imzaladı. Yinelenen oyuncular arasında Niccy Lin, “şımarık bir jet sosyetenin vücudunda bir girişimci olan Sophie’yi canlandıracak.

Eve Austin, oyuncu kadrosuna Gemma olarak katılıyor. Ben Wiggins’i Roald olarak göreceğiz. Stephen Hagan’ın Malcolm karakteri ise sempatik biri olarak karşımıza çıkacak. Aidan Cheng ise Sophie’nin kardeşi Simon’a hayat verecek.