İşte OnePlus Nord N20’nin Tam Tasarımı!

OnePlus, bir sürü Nord markalı akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son raporlar, şirketin önümüzdeki aylarda Nord 2T, Nord CE 2 Lite ve Nord 3 gibi üç Nord modelini piyasaya süreceğini ortaya koydu. Bugün ise Nord N20 5G‘nin ilk resmi görüntüsü ortaya çıktı. Akıllı telefonun görünümü, Kasım 2021’de ortaya çıkan CAD görüntüleri ile neredeyse aynı.

OnePlus Nord N20 5G, 2021’den itibaren Nord N10 5G’nin yerini alacak. Geçen yılki model gibi, Nord N20 5G’nin mevcudiyeti ABD pazarıyla sınırlı olacak. ABD’de bu ay içinde piyasaya çıkacak.

Yeni bilgilere göre, OnePlus Nord N20 5G; FHD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6.43 inç AMOLED delikli ekrana sahip olacak. Ekranda parmak izi tarayıcı desteği ile gelecek.

OnePlus Nord N10

OnePlus Nord N20 5G’nin arka tarafında, üçüncü bir kamera ve aralarında bir LED flaş bulunan iki büyük kamera yer alıyor. Görselde de görüldüğü gibi Nord N20 5G, 64 megapiksel ana kameraya sahip. Cihazın arka tarafında da şirketin logosu yer alıyor.

OnePlus Nord N20 5G’nin görünümü, Oppo Reno7 Z (Güneydoğu Asya) / Reno7 Lite (Avrupa) / Oppo F21 Pro‘nun (Hindistan) yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini gösteriyor.