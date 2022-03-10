İşte Redmi K50’nin Lansman Tarihi!

Xiaomi bugün, Redmi K50 serisi akıllı telefonlarını 17 Mart’ta tanıtacağını doğruladı. Çinli üretici, Redmi K50, K50 Pro ve K50 Pro Plus olmak üzere üç modeli piyasaya sürecek.

Aşağıdaki posterde, bir Redmi K50 serisi telefonun; üçgen şeklinde üç kamerası ve çift LED flaşı ile çıkıntılı; bir kamera muhafazasına sahip olduğu göze çarpıyor. Poster, Redmi K50’nin 108 megapiksel ana kamera ile donatılacağını doğruluyor.

Şubat ayında Redmi, Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili Redmi K50 Gaming Edition‘ı tanıttı. Yeni K50 serisi akıllı telefonların ise üç farklı işlemciye sahip olmasını bekliyoruz. K50, K50 Pro ve K50 Pro Plus’ın sırasıyla; Snapdragon 870, Dimensity 8100 ve Dimensity 9000 işlemcilere sahip olacağı ortaya çıktı.

Redmi K50, 6 GB RAM + 128 GB depolama; 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama gibi üç modelle gelecek. Öte yandan Redmi K50 Pro; 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama gibi modellerle satışa çıkacak. K50 ve K50 Pro, 67W hızlı şarj desteği taşıyacak.

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