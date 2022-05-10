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İşte Samsung Galaxy Z Fold 4’ün Tam Tasarımı

Kaynağın görüntüler üzerinden ortaya koyduğu yeni bilgiler, Galaxy Z Fold 4'ün kapak ekranının Galaxy Z Fold 3'ten daha geniş olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca Z Fold 4'ün iç ekranı da Fold 3'e göre daha kısa ve geniş olacak. Daha geniş ekranlara sahip olmak, katlanır telefonun yazarken ve video izlerken daha iyi bir deneyim sunmasını sağlayacak.

Ayşen Sıla

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Söylentiler, Samsung Galaxy Z Fold 4’ün teknik özellikleri hakkında bilgi yaymaya başladı. Geçen hafta, telefonun her iki modeli de Çin’in 3C yetkilisinden onay aldı. Şimdi, güvenilir bir kaynak cihazın en boy oranını ortaya çıkardı.

Galaxy Z Fold 3‘ün kapak ekranı ve katlanabilir iç ekranı sırasıyla; 24.5:9 ve 5:4 en boy oranları sunuyordu. Kaynağımıza göre Galaxy Z Fold 4’ün kapak ekranı 23:9 en boy oranı sunarken, iç ekranı 6:5 en boy oranı ile gelecek.

Kaynağın görüntüler üzerinden ortaya koyduğu yeni bilgiler; Galaxy Z Fold 4’ün kapak ekranının Galaxy Z Fold 3‘ten daha geniş olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca Z Fold 4’ün iç ekranı da Fold 3’e göre daha kısa ve geniş olacak. Daha geniş ekranlara sahip olmak; katlanır telefonun yazarken ve video izlerken daha iyi bir deneyim sunmasını sağlayacak.

Kaynağımız Z Fold 4’ün 4.400 mAh pil barındırmaya devam edeceğini de ortaya koydu. Z Fold 4, kısa süre önce 3C sertifika sitesinin veritabanında SM-F9360 model numarasıyla ortaya çıkmıştı.

Galaxy Z Fold 4’ün yeni arka kamera kurulumunun 108 megapiksel ana kamera; 12 megapiksel ultra geniş kamera ve 3x optik zoomlu 10 megapiksel telefoto kamera içermesini bekliyoruz.

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