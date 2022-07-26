İşte Samsung Galaxy Z Fold 4’ün Tanıtım Videosu

Samsung, merakla beklenen en yeni nesil katlanır akıllı telefonlarını yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak herhangi bir resmi duyurudan önce, Galaxy Z Fold 4 modeli bir videoda ortaya çıktı.

Şirket 10 Ağustos’taki Galaxy Unpacked etkinliği sırasında Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4‘ü tanıtmayı planlıyor. Ancak bu konferanstan önce, yaklaşan Galaxy etkinliğinin yeni bir teaser’ı ortaya çıktı. Bu videoya baktığımızda yeni Galaxy Z Fold 4 akıllı telefonun flex display özelliğini görebiliyoruz.

Galaxy Z Fold 4, FHD+ çözünürlüğe, AMOLED panele ve 120Hz yenileme hızına sahip 7,6 inçlik büyük bir ana ekrana sahip olacak. Bu arada, harici panel, HD+ çözünürlüğe sahip daha ince 6.2 inçlik bir panel olacak.

Random Unpacked teaser for y'all pic.twitter.com/XkeO0uYiNP — No name (@chunvn8888) July 25, 2022

Kamera da ekranın alt kısmında yer alacak ve 16 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. Arka tarafta ise 50 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 12 megapiksel telefoto lenten oluşan üçlü kamera kurulumu yer alacak.