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İşte Vivo S16’nın Tüm Teknik Özellikleri

182 gram ağırlığında ve 184.1 x 74.8 x 7.4 mm boyutlarında olan akıllı telefonda mevcut olan son ayrıntılar, cihazın Altın, Siyah ve Yeşil renklerde sunulacağını gösteriyor.

Ayşen Sıla

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Vivo, yeni Vivo S16 serisini piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Serinin 22 Aralık’ta piyasaya çıkması planlanıyor. Seri üç telefondan oluşacak: Vivo S16, S16 Pro ve S16e. Şimdiye kadar cihazların neredeyse tüm teknik özellikleri belli olurken, yakında çıkacak olan bu akıllı telefonların tasarımı da ortaya çıktı.

Önceki raporlara göre Vivo S16, 120 Hz yenileme hızına ve 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olacak. İçinde ekran içi parmak izi sensörü bulunan kavisli bir panel yer alacak. Telefonda ön kamerayı taşıyan ortalanmış bir delik var.

Snapdragon 870 işlemciyle çalışan telefon, 512 GB dahili depolama ve 12 GB’a kadar RAM ile gelecek. Ayrıca Android 13 tabanlı OriginOS 3 ile çalışacak ve NFC sunacak.

Vivo-S16

Ön tarafta 50 megapiksel özçekim kamerası olacak. Arka panelinde 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kamera yer alacak. Cihaza 66W hızlı şarjlı 4.600mAh pil dahil edilecek.

182 gram ağırlığında ve 184.1 x 74.8 x 7.4 mm boyutlarında olan akıllı telefonda mevcut olan son ayrıntılar, cihazın Altın, Siyah ve Yeşil renklerde sunulacağını gösteriyor.

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