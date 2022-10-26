İşTurkcell Nedir? İşTurkcell Plus İle Dijitalleşme

Günümüzün en büyük operatörlerinden biri olan Turkcell kurulduğundan beri oldukça kendini geliştiren bir kurum olmuştur. Özellikle son zamanlarda şirket güzel iş fırsatları ile hem çalışanları hem de kullanıcılarına oldukça fazla avantajlar sunmakta.

Dijitalleşen dünya ile Turkcell’de bu dünya düzenine ayak uydurmak ve şirket bünyesine yeni kullanıcılar katmak için yeni fırsatlar ile kullanıcılarının karşısına çıkmakta.

Özellikle çıkardığı Turkcell uygulaması ile birden fazla yenilik ve kampanyalar ile adından oldukça söz ettirmişti. Kullanıcılarına oldukça kolaylık sağlayan bu uygulama üzerinden artık olağanüstü durumlar hariç işlerinizin tamamını bu uygulama üzerinden halletme olanağı sağlamakta.

İş Turkcell Nedir?

Turkcell, hayata geçirdiği yeni İşTurkcell Plus programıyla ilk olarak kurumsal müşterilerini ve şirket ve çalışanlarına özel ayrıcalıklarla tanımakta. İşTurkcell Plus adı verilen bu kampanyada, şirket maliyetlerini azaltmasında ve dijital dönüşümlerinde fayda sağlarken; çalışanlara ise giyimden teknolojiye, seyahatten gıdaya pek çok kategoride oldukça güzel ve avantajlı fırsatlar sunuyor.

Bu kampanyadan yararlanmak isteyen Turkcell’li kurumsal müşteriler, İşTurkcell Plus ayrıcalıklarına Turkcell Uygulamasını indirip kolayca faydalanabilirler. Son zamanlarda ise oldukça güzel kampanyalar sunan şirket kullanıcı sayısını oldukça fazla arttırdı.

Kullanıcılar İşTurkcell Plus Platformu’na Turkcell Uygulaması içinde yer alan ‘Hediye Havuzu’ bölümünden ulaşılabilirler. Şirket yetkilileri ise buradan kendilerine sunulan ‘İşTurkcell Gold Plus’, ‘İşTurkcell Platin Plus’ veya ‘İşTurkcell Diamond Plus’ gibi kampanyalarda ki fırsatlardan yararlanabilirler.

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