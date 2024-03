Ana Sayfa » Oyun It Takes Two Yeni Bir Başarıya İmza Attı Oyun It Takes Two Yeni Bir Başarıya İmza Attı Emine Emre 8 Görüntüleme

Hazelight Studios tarafından geliştirilen ve 2021 yılında Electronic Arts tarafından yayınlanan It Takes Two yeni bir başarıya imza attı. Çıktığı günden bu yana en çok satanlar listesinde yer alan oyunun şimdiye dek kaç kopya sattığı Hazelight Studios tarafından açıklandı. Oyunculardan oldukça olumlu eleştiriler alan en sevilen oyunlardan biri olan It Takes Two satış rakamı 16 milyonu aştı, işte detaylar…

It Takes Two Yeni Bir Başarıya İmza Attı

May ile Cody çiftinin (karı – koca) oyuncağa dönüştürülmesinin ardından, çiftin bu durumdan kurtulma çabalarını konu edinen It Takes Two oyunu çok oyunculu moda sahip bir engelleri aşma oyunu olarak tanımlanabilir. 2021 yılından bu yana en sevilen oyunlar listesinde yer alan yapım, elde ettiği başarılarla arkasındaki ekibi oldukça sevindiriyor.

It Takes Two’nun geliştiricisi Hazelight Studios tüm oyunculara teşekkür ederek, oyunun şimdiye dek 16 milyon satış rakamını aştığını açıkladı. Satış rakamlarından son derece memnun olan stüdyo, 2021 yılında yayımlanan oyunun 2022 yılında 7 milyonu, 2023 yılında ise 10 milyon eşiğini aşmış olduğunu deklare etti.

Electronic Arts tarafından yayınlanan It Takes Two oyununun tek başarısı satış rakamında değil elbette. 2021 yılında düzenlenen The Game Awards organizasyonunda Yılın Oyunu ve En İyi Aile Oyunu olarak seçilmişti. Bunun yanı sıra 2022’de Amazon’un It Takes Two’nun uyarlama filmini çekeceği söylenmişti. Başarılarla dolu bu üç yılı oldukça verimli geçiren It Takes Two oyun severlere muhteşem deneyimler yaşatmaya devam ediyor.

It Takes Two Sistem Gereksinimleri

Oldukça eğlenceli bir oyun olan It Takes Two; Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Xbox Cloud Gaming ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilmektedir. Peki hem PC’de hem de konsolda oynanabilen It Takes Two sistem gereksinimleri nasıl, bakalım…

It Takes Two sistem gereksinimleri: