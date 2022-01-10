Bugün sizlere İzmir’de yaşayan insanlar için İzmirim kart bakiye sorgulama nasıl yapılır maddeler şeklinde sıraladık. İzmirliler uzun yıllardır İzmirim Kart ile rahat ulaşımın tadını çıkarıyor. Daha kolay bir ulaşım için Kentkart‘ın yerini alan İzmirim Kart, bir çok kolaylığı da beraberinde getiriyor.

Eshot Bakiye Sorgulama



Eshot bakiye sorgulama sistemi, İzmirli vatandaşların şehir içerisinde ulaşımını sağlayan otobüs, metro, vapur, izban ve tramvay gibi araçlarda kullandığı izmirim kart, eski adıyla kent kart için yapılmıştır. İzmirim kart’a şehir içerisinde neredeyse her yerden bakiye yükleme yapılabilir. Bu kart öğrenci ve tam kullanım olarak ikiye ayrılan bir karttır. İzmir’de öğrenci tarifesi bir lira altmış dört kuruş iken tam tarife ise üç lira elli altı kuruştur. İzmirim kart bakiye işlemi internet üzerinden çok kısa birkaç adım ile yapılabilmektedir.

Kentkart Sorgulama Nasıl Yapılır?



İzmirim kart sorgulama işlemi İzmir Belediyesinin kurmuş olduğu Eshot sitesi üzerinden yapılmaktadır. (aşağıda linki bulabilirsiniz)

sitesi üzerinden yapılmaktadır. (aşağıda linki bulabilirsiniz) Öncelikle (https://www.eshot.gov.tr ) linkinden Eshot resmi web sitesine giriş yapın.

) linkinden resmi web sitesine giriş yapın. Site açıldığında izmirim kart bakiye seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan alandaki kutucuklardan ilkine akıllı kart numaranızı, ikincisine ise ekranda görmüş olduğunuz kodu girin.

Kutuları doğru bir şekilde doldurduğunuzdan emin olduktan sonra “Devam et” seçeneğine tıklayarak izmirim kart ınızın içerisinde bulunan bakiyeyi görebilirsiniz.

seçeneğine tıklayarak ınızın içerisinde bulunan bakiyeyi görebilirsiniz. Yukarıda bahsettiğimiz işlemler ile birden çok kartın bakiyesini görebilirsiniz.

Aynı zamanda İzmir Belediyesinin hazırlamış olduğu bu sistem ile sadece bakiye sorgulama değil bakiye yükleme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Bakiye yükleme işlemlerini hem kredi kartı hem de banka kartından yönergeleri takip ederek birkaç dakika içerisinde gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca ESHOT resmi mobil uygulamasından İzmirim Kart (ESHOT) bakiye sorgulama ve yükleme yapmak içinde, yine aynı şekilde Google Play veya App Store mağazalarından “ESHOT Mobil” uygulamasını indirin. Yükleme gerçekleştikten sonra uygulamayı çalıştırın. Uygulamada karşınıza “Ana sayfa”, “İzmirim Kart“, “Profilim“, “Alarmlarım” ve “Diğer” yazılı 5 farklı kategori gelecek. Buradan “İzmirim Kart” sekmesine tıkladıktan sonra kart bilgilerinizi yazarak bakiye sorgulama ve yükleme yapabilirsiniz.

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