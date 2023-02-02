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Jake Gyllenhaal ve Guy Ritchie imzalı The Covenant’ın ilk fragmanı yayınlandı

Ayşen Sıla

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Jake Gyllenhaal’ın başrolde olduğu yeni film The Covenant’ın fragmanı yayınlandı. Gyllenhaal, ekibi Taliban tarafından pusuya düşürülen ABD Ordusu Çavuşu John Kinley‘i canlandırıyor.

Fragmanda Kinley ciddi şekilde yaralanıyor ve ölmek üzereyken grubunun Afgan tercümanı Ahmed (Curveball’dan Dar Salim) müdahale ederek çavuşun hayatını kurtarıyor.

Pusu sonrasında Ahmed, daha önce söz verildiği gibi kendisine ve ailesine Amerika’ya güvenli geçiş izni verilmediği için Taliban’dan saklanmaya başlıyor. Ahmed’e borçlu olan Kinley, Taliban onlara ulaşmadan önce Ahmed ve ailesini kurtarmak için savaş alanına geri dönüyor.

Son birkaç yılda Gyllenhaal, aksiyon gerilim filmlerine yöneldi. Akademi Ödülü adayı, Antoine Fuqua’nın The Guilty ve Michael Bay’s Ambulance filmlerinde rol aldı ve Doug Liman’ın yakında çıkacak olan Road House yeniden uyarlamasında Dalton olarak başrol oynayacak.

Gyllenhaal, Harrison Ford’un oynadığı 1990 tarihli hukuk gerilimine dayanan Apple TV+’ın Presumed Innocent filminde de rol alacak.

The Covenant’ın kadrosunda Alexander Ludwig (Heels), Jason Wong (Dungeons & Dragons: Honor Between Thieves), Antony Starr (The Boys), Bobby Schofield (SAS Rogue Heroes), Christian Ochoa (Dynasty) ve Emily Beecham (Cruella) yer alıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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