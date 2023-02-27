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James Cameron, Hiroşima İçin Film Yapmak İstiyor!

Dünyaca ünlü film yönetmeni James Cameron, Hiroşima için kitaba dayanan bir film çekmek istediğini dile getirdi.

İbrahim Özbek

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James Cameron

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Dünyaca ünlü film yönetmeni James Cameron, Hiroşima için kitaba dayanan bir film çekmek istediğini dile getirdi.

Avatar filmi ile beraber sinema dünyasına adını duyuran James Cameron, 2024’te vizyona gireceğini açıkladığı Avatar 3 için hazırlıklarını sürdürüyor. Her ne kadar aklı fikri Avatar’da olsa, yeni filmler çekmek istediğini dile getirdi.

Avatar, izleyenlere gerçekten görsel bir şölen sunmuştu. James Cameron için Hiroşima ayrı bir önem taşıyor. Eğer film için onayı alıra burada da görsel şölen bekleyebiliriz. James Cameron, Hiroşima için yazılmış olan The Last Train From Hiroshima adlı eserden yola çıkarak, yeni filmi çekmeyi planlıyor.

James Cameron

Şu an için takvimi 2024 yılına kadar dolu olan James Cameron, Avatar 3’ün vizyona girmesiyle beraber Hiroşima filmi için yoğunlaşacağa benziyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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