James Cameron, Hiroşima İçin Film Yapmak İstiyor!

Dünyaca ünlü film yönetmeni James Cameron, Hiroşima için kitaba dayanan bir film çekmek istediğini dile getirdi.

Avatar filmi ile beraber sinema dünyasına adını duyuran James Cameron, 2024’te vizyona gireceğini açıkladığı Avatar 3 için hazırlıklarını sürdürüyor. Her ne kadar aklı fikri Avatar’da olsa, yeni filmler çekmek istediğini dile getirdi.

Avatar, izleyenlere gerçekten görsel bir şölen sunmuştu. James Cameron için Hiroşima ayrı bir önem taşıyor. Eğer film için onayı alıra burada da görsel şölen bekleyebiliriz. James Cameron, Hiroşima için yazılmış olan The Last Train From Hiroshima adlı eserden yola çıkarak, yeni filmi çekmeyi planlıyor.

Şu an için takvimi 2024 yılına kadar dolu olan James Cameron, Avatar 3’ün vizyona girmesiyle beraber Hiroşima filmi için yoğunlaşacağa benziyor.

