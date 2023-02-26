Ara Güler’in Hayatı Film Oluyor!

Ülkemizin yetiştirdiği efsanevi fotoğrafçı Ara Güler’in hayatı beyazperdeye aktarılıyor.

Ülkemizin dünya da en çok tanınan fotoğrafçısı olan Ara Güler, 20. yüzyılda birçok efsane kareye imza atmıştır. Ara Güler’in yaşamı, Aren Perdeci ve Ela Almayanac tarafından beyazperdeye aktarılacak.

2018’de hayatını kaybeden Güler, 20. yüzyılın en önemli şahsiyetlerini belgelemenin yanı sıra ona “İstanbul’un Gözü” lakabını kazandıran, eski İstanbul’a dair fotoğraflarıyla ün kazandı.

Film için, Doğuş grup elini taşın altına koyarken, Kara Kedi film ise prodüksiyon tarafında yer alacak. Ara Güler’i kimin canlandıracağı konusunda henüz bir bilgi yer almıyor.

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