Ana SayfaFilm ve DiziAra Güler'in Hayatı Film Oluyor!

Ara Güler’in Hayatı Film Oluyor!

Ülkemizin yetiştirdiği efsanevi fotoğrafçı Ara Güler'in hayatı beyazperdeye aktarılıyor.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
1
ara güler

iPhone 15 Pro Max’in 3D Görüntüleri Yayınlandı!

Apple'a çok yakın bir kaynak yeni iPhoneların 3D modellerini sızdırdığında, Apple hayranları merakla beklenen iPhone...

Ülkemizin yetiştirdiği efsanevi fotoğrafçı Ara Güler’in hayatı beyazperdeye aktarılıyor.

Ülkemizin dünya da en çok tanınan fotoğrafçısı olan Ara Güler, 20. yüzyılda birçok efsane kareye imza atmıştır. Ara Güler’in yaşamı, Aren Perdeci ve Ela Almayanac tarafından beyazperdeye aktarılacak.

2018’de hayatını kaybeden Güler, 20. yüzyılın en önemli şahsiyetlerini belgelemenin yanı sıra ona “İstanbul’un Gözü” lakabını kazandıran, eski İstanbul’a dair fotoğraflarıyla ün kazandı.

ara güler

Film için, Doğuş grup elini taşın altına koyarken, Kara Kedi film ise prodüksiyon tarafında yer alacak. Ara Güler’i kimin canlandıracağı konusunda henüz bir bilgi yer almıyor.

Yüzüklerin Efendisi İçin Yeni Film Geliyor!

-- Reklam --

Bu Yıl Gelecek En İyi PS5 Oyunları 2023

PlayStation 5 bir süredir piyasada ve kullanıcı yorumları da çoğunlukla olumlu. Daha hızlı yükleme süreleri, normal bir sabit disk...
Önceki İçerik
iPhone 15 Pro Max’in 3D Görüntüleri Yayınlandı!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021