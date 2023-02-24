Yüzüklerin Efendisi İçin Yeni Film Geliyor!

Dünyaca ünlü film yapım şirketi Warner Bros., J.R.R. Tolkein imzalı Yüzüklerin Efendisi kitaplarını ve Orta Dünya’yı konu alan yeni filmler için çalışmalara başladı.

Yapılan yabancı kaynaklı haberlere göre, Warner Bros. şirketi Orta Dünya ve Yüzüklerin Efendisi’ni konu alan yeni filmler için alt markası New Line’ı kullanarak satın alacak. Böylece seri için yeni filmler çekmeye başlayacak.

Dünya sinema tarihinin belki de en iyi serisi olan Yüzüklerin Efendisi, toplamda 3 milyar dolar hasılat elde etti. Yüzüklerin Efendisi’nin yönetmeni Peter Jackson, Warner Bros. tarafından satın alma işleminden sonra filmlerin yapımlarına kadar akıl hocalığında bulunacak. Jackson, yeni filmler için sabırsızlandığını belirtti.

Satın alma süreci şu an için devam ederken, yeni film için şimdiden hayranlar çıldırmış durumda. Yeni film için ilk tarih ve oyuncu kadrosunun nasıl olacağı bilinmezliğini koruyor.

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