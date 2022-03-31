James Wan, Korku Romanı Stinger’ı Peacock İçin Uyarlayacak

Yeni bilgilere göre James Wan, Robert McCammon’un Stinger adlı romanını; Peacock için orijinal bir dizi olarak uyarlamak için anlaşma imzaladı. Stinger, Inferno adlı küçük bir kasabada geçen bilimkurgu unsurlarına sahip bir korku hikayesi olarak karşımıza çıkıyor. Hikaye başladığında, Inferno zaten yıkılmakta olan bir ekonomi ve sakinler arasında devam eden ırksal gerilimler tarafından kuşatılıyor.

Bir uzay gemisi kasabanın yakınında çöktüğünde, ortak sefalet daha da artıyor. Kısa bir süre sonra, Stinger adını alan bir uzaylıyla birlikte başka bir uzay gemisi geliyor. Diğer gemiyi geri alma görevinde olan Stinger kesinlikle acımasız ve amansızdır. Ayrıca Inferno’yu düzleştirecek ve içindeki herkesi yok edecek teknolojiye de sahiptir.

Ancak, televizyon projesinin adı Stinger değil. Bunun yerine daha az cüretkar bir adı var: Teacup. Teacup, “Gizemli bir tehdit karşısında; bir araya gelmesi gereken bir Teksas çiftliğinde birbirinden farklı bir grup insanı” takip ediyor. Geleneksel bir saatlik drama yerine “yarım saatlik korku gerilim filmi” olarak tasavvur ediliyor.

Yellowstone yazarı Ian McCulloch‘un Teacup’ı yazması ve Wan’ın, McCammon, Michael Clear ve Rob Hackett ile birlikte dizinin baş yapımcılığını yapması planlanıyor. Şu an için Teacup’ın ne zaman üretime başlayabileceğine dair bir detay yok.