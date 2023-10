Japonya’da Geçecek Assassin’s Creed Codename Red Karakteri Belli Oldu

Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu Assassin’s Creed Codename Red için karakter ve logo oyun kamuoyu ile paylaşıldı. 2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen ve Japonya’da geçeceği beklenen oyunda duyurulan kadın karakterin yanı sıra oynanabilir bir karakter daha olacağı da kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer alıyor.

Assassin’s Creed Codename Red Karakteri Kadın

Feodal Japonya döneminde geçmesi beklenen oyundaki baş karakter de o dönemin ruhunu yansıtacak şekilde tasarlandı. Oyunun geliştirici kadrosu arasında bulunan oyun tasarımcısı Pierre Boudreau’nun Linkedin hesabından paylaşılan logo ve karakter serinin hayranları arasında kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Oyundaki diğer oynanabilir karakterin ise siyahi bir erkek olacağı öne sürülüyor. 2021 yılında duyurulan ve geliştirilmeye başlanan serinin yeni yapımlarından olacak Assassin’s Creed Codename Red’in oyun tutkunları ile 2024 yılı içerisinde buluşması bekleniyor.

Assassin’s Creed Hayranları Ne Dedi?

Assassin’s Creed Codename Red’in karakteri ve logosunun gündeme düşmesi ile birlikte, oyunun hayranları da sosyal mecralarda görüşlerini belirtmeye başladılar. Bir kesim oyundaki karakterin kadın olmasından memnun olurken, bir grup gamer ise bunun oyun dışı farklı çekinceler ile gerçekleştirildiğini iddia ediyor. Gelecek yıl piyasaya sürülecek oyun için gamerların görüşlerine göz atmak gerekirse:

“Senelerdir keşke daha fazla kadın karakterli oyun olsa derdim teşekkürler Ubisoft.”

“Bekliyoruz oyunu ama; çift hidden blade geri dönmeyecekse ve ana karakter Assassinlere bağlı olmayacaksa gelmesin daha iyi bana göre. Yine de insan merak etmiyor değil elbette.”

“Politik kazanımlar ve gerecekler ile kadın karaktere yönelindiğini düşünüyorum. Bu seriye erkek karakter daha iyi gidiyor, bunun cinsiyetçilikle alakası yok.”

“Oyunlarda kadın karakter tercih edilmesini neden hemen kimlik politikalarına bağlıyorlar anlamıyorum. Ac Odyssey’de Kassandra’ya bayılmıştım ben mesela. RDR 2’de Sadie Adler ana karakter olsa saatlerce oynardım. Tomb Raider Lara Croft başına ikonikti. Bu tarz düşünceler gereksiz.

“Cinsiyetçi tipler God Of War ya da Country Justice: Revenge of the Rednecks oynasınlar sadece. Diğer oyunlara el sürmesinler o zaman; saçmalamaya gerek yok.”

“Gayet iyi duruyor, boş tartışmalara girmeye gerek yok. Oyun kaliteli olsun da, karakterin cinsiyetinin ne önemi var? Bunu da tartışmayalım artık. Elbette “zevkler renkler meselesi”, ona da bir şey diyemeyeceğim.