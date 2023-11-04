League of Legends World Championship play offlarında son 8’in 3üncü serisi bugün (4 Kasım Cumartesi) Türkiye saati ile 11’de yapıldı. Çin ekibi JD Gaming ile Güney Kore temsilcisi KT Rolster arasındaki mücadele kıran kırana geçti. Seriye ağır favori olarak çıkan Çin Halk Cumhuriyeti temsilcisi JD Gaming geriye düştüğü seride rakibini 3-1 mağlup etti ve saf dışına itti. Adını son 4’e yazdıran JD Gaming Worlds 2023 yarı finalindeki 3üncü Çin ekibi oldu.

JD Gaming Worlds 2023 Yarı Finalinde

LoL Dünya Kupası 2023’ün son 8 etabında bugün ülkemiz saati ile 11’de başlayan seri Bo5 formatında yapıldı. Serinin ilk maçı Güney Kore ekibi KT Rolster üstünlüğünde geçti. 29 dakika 39 saniye süren serinin ilk maçını kazanan KT Rolster 1-0 öne geçti.

Serinin 2nci maçında JD Gaming ağırlığını koydu. 25 dakika 51 saniye süren mücadeleyi kazanan Çin temsilcisi seriye denge getirdi 1-1! Serinin 3üncü maçına da iyi başlayan JDG, 27 dakika 21 saniye süren kapışmayı da kazanarak geriden gelip öne geçti: 2-1!

KT Rolster için ölüm kalım maçı olan serinin 4üncü mücadelesi diğer maçlara nazaran daha uzun sürdü. 33 dakika 29 saniye süren karşılaşmayı JDG kazanarak seriye son noktayı koydu: 3-1! Bu sonuçla JD Gaming yarı finale yükselirken KT Rolster evinin yolunu tuttu.

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Worlds 2023’e Çin Damgası

JD Gaming ile KT Rolster arasındaki çeyrek final serisinin de tamamlanması ile turnuvadaki son 8 mücadelelerinin 3’ü bitmiş oldu. Söz konusu 3 seride de Çin Halk Cumhuriyeti ekipleri galip gelerek rakiplerini saf dışına ittiler. Çin takımları; Bilibili Gaming, Weibo Gaming ve JD Gaming yarı finaldeki yerlerini aldılar.

Bilibili Gaming ile Weibo Gaming yarı finalde 11 Kasım Cumartesi günü birbirleri ile karşılaşacakken, JD Gaming’in ise son 4’teki rakibi yarın yapılacak LNG Esports ve T1 arasındaki son çeyrek final serisi ile belli olacak. Bu maçın galibiyle JD Gaming 12 Kasım Pazar günü yarı final mücadelesine çıkacak.