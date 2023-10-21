JDG ve GENG Worlds 2023’te Çeyrek Finali Garantiledi

2023 World Championship – Swiss Stage (ana grup) 3.gün maçları bugün (21 Ekim Cumartesi) yapılan 2 maçla geride kaldı. İlk 2 gün çıktıkları maçları kazanan 4 ekip arasındaki eşleşmelerden 2 takım galip ayrılarak turnuvada play offları garantiledi. Rakiplerini mağlup eden JDG ve GENG Worlds 2023’te çeyrek finale yükselen ekipler olurken, G2 Esports ve LNG Esports turnuvadaki ilk mağlubiyetlerini tattı.

JDG ve GENG Worlds 2023’te Çeyrek Finalde

Turnuvada ilk 2 günde karşılaştığı rakiplerini mağlup eden ve üçüncü güne namağlup uyanan 4 takımdan Çin Halk Cumhuriyeti temsilcisi olan 2’si bugünün ilk maçında karşı karşıya geldi. Türkiye saati ile sabah 10 da başlayan eşleşme Bo3 formatında yapıldı. Serinin ilk maçı 27 dakika 39 saniye sürdü. Rakibini mağlup etmeyi başaran JD Gaming seride 1-0 öne geçti.

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Serinin ikinci maçına daha hızlı başlayan taraf ise bir diğer Çin Halk Cumhuriyeti temsilcisi olan LNG Esports idi. 28 dakika 30 saniye süren mücadeleyi kazanan ekip, seriye denge getirdi: 1-1! Serinin karar mücadelesinde ibre bir kez daha JD Gaming’den tarafaydı. 26 dakika 35 saniye süren son maçı kazanmasını bilen JD Gaming, seriyi 2-1 aldı ve Worlds 2023’te çeyrek finali garantileyen ilk takım oldu.

Günün 2nci ve son eşleşmesinde ise Avrupa temsilcisi G2 Esports ile Güney Kore ekibi Gen.G Esports Türkiye saati ile 13’de karşı karşıya geldi. Genel olarak Güney Kore temsilcisinin kontrolünde geçen seriyi Gen.G Esports 2-0 kazanmasını bildi. Seride ilk maç 31 dakika 41 saniye ve 2nci maç da 31 dakika 56 saniye sürdü. Serinin MVP’si Gen.G Esports’tan Doran Choi Hyeon-joon (Top) oldu.

JD Gaming’in ardından çeyrek finali garantileyen ikinci ekibin de Gen.G Esports olması ile birlikte, son 8 için 6 bilet kaldı. Bugün eşleşmelerden boynu bükük ayrılan G2 Esports ile LNG Esports’un son 8’e kalabilmeleri için grup maçlarında 1’er galibiyet daha almaları gerekecek.

Worlds 2023 Swiss Stage Puan Durumu

Bugün ki 2 maçın ardından LoL 2023 Dünya Kupası’ndaki puan durumu aşağıdaki gibi oldu. Turnuva, yarın ilk 2 maçta 1’er galibiyet ve 1’er mağlubiyet alan 8 takım arasındaki 4 eşleşme ile devam edecek.