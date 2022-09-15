Jeep, üç yeni Elektrikli SUV modellerini tanıttı

Jeep, ilk tam elektrikli aracını Avrupa pazarına gelecek yıl kadar erken teslim etmeyi planlıyor. Bu Avenger olacak. Gelecek yıldan itibaren şirket, her ikisinin de 2024’te seri üretime girmesi ve 2025’te mağazalarda olması beklenen iki SUV – Wagoneer ve Recon için ön siparişler açacak.

Avenger, Jeep’in en küçük ABD modeli olan Renegade‘den bile daha küçük olacak ve Avrupa’ya özel kalacak. Araç Polonya’da üretilecek ve yaklaşık 400 km menzil sunacak. Ekim ayında bu yılki Paris Motor Show‘da bizzat görebileceğiz.

Jeep Avenger Jeep Avenger

Öte yandan Jeep Recon, Tahoe Gölü yakınlarındaki 35 km’lik off-road Rubicon Trail’i geçmek ve şarj için şehre geri dönmek için iyi donanımlı, sert bir SUV olacak. Ayrıca Jeep’in ünlü Selec-Terrain çekiş sistemi, e-locker aks teknolojisi ve gövde altı korumasına sahip olacak. Hatta araçtaki tüm kapıları kolayca sökebilirsiniz. Şirketin son nesil Uconnect bilgi-eğlence sistemi de menüde yer alıyor.

Tıpkı Recon gibi, Wagoneer da EV’ler için STLA Large platformunu temel alacak. Wagoneer’dan bahsetmişken, bu farklı müşterilere hitap etmeye çalışacak. 600 bg güce ve 600 km’den fazla menzile sahip bir performans SUV’si olan bu araç, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.5 saniyede tamamlıyor.

Kuzey Amerika’dan sonra, Wagoneer ve Recon sonunda Çin’e gidecek, ancak Avrupa muhtemelen şirket için bir öncelik olacak.

Jeep’in yeni araçlarla ilgili tanıtım filmini izlemek isteyebilirsiniz.