John Wick 4 2023’te Geliyor!

Hepimizin severek izlediği aksiyon sahnelerinin bol olduğu Keanu Reeves’in başrolü olduğu John Wick serisinin hayran kitlesini bilmeyen yoktur. İlk üç seride muhteşem bir yapıt ile adından söz ettiren John Wick serisinin 4. filmi geliyor. Söylentilere göre John Wick 4 2023’te vizyona girecek.

Keanu Reeves’in başrolü olduğu seri son yıllarda oldukça adından söz ettirdi. Aksiyon dolu sahneler ile seyircileri ekran başına kilitlemeyi başarıyorlar.

Keanu Reeves, John Wick: Chapter 4’te başrolde olacak ve filmin ana kadrosuna gelecek olursak; Laurence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Clancy Brown, Marko Zaror, Bill Skarsgård ve Scott Adkins olacak.

Filmin konusunu merak edenler için şu anlık bir bilgi paylaşılmadı ama son filmde otelde mafya babası Santino D’Antonio’yu öldürdükten sonra The High Table üyeleri tarafından takip edilmişti. Ve eski dostları ile güçlerini birleştirmişti. 4. filminde küçük bir ihtimal dahilinde bu senaryo üzerinden yürümesi muhtemel.

Filmin 4. Serisi 24 Mart 2023’te vizyona girmesi bekleniyor.