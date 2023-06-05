John Wick serisi oyun oluyor – tüm detaylar

John Wick serisi, 2014’te ilk filminin vizyona girmesinden bu yana büyük bir başarı elde etti. Aksiyon dolu üçleme dünya çapında 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etti ve hayranlar daha fazla içerik için sabırsızlanıyor. Yakın zamanda, John Wick filmlerinin dağıtımını yapan şirket olan Lionsgate, popüler seriye dayalı bir video oyunu geliştirmeyi düşündüklerini duyurdu. Oyun yapılırsa, bu seri için ilk olacak.

Lionsgate CEO’su Jon Feltheimer, bir kazanç görüşmesi sırasında şirketin bir John Wick oyunu için teklifleri tartıştığını söyledi. “John Wick’ten yapılacak büyük bir AAA oyunu yaratacağımıza inanıyoruz.” dedi.

John Wick serisi, her filmi bir öncekinden daha fazla hasılat yapan büyük bir başarı elde etti. Son taksit, John Wick: Bölüm 3 – Parabellum, dünya çapında 326 milyon doların üzerinde hasılat yaptı.

Serinin başarısı, popülaritesinin ve başarılı bir oyun uyarlaması potansiyelinin bir kanıtı. Filmlerin aksiyon sekansları, yaratıcılıkları ve yoğunluklarıyla tanınıyor ve bir AAA oyunu, oyunculara bunları ilk elden deneyimleme fırsatı sağlayabiliyor.

Yani oyunun bir hit olacağından emin olabilirsiniz. Ancak bilinmeyen o kadar çok detay var ki oyunun neler sunacağını ya da ne zaman geleceğini kestiremiyoruz.

John Wick serisi henüz bir AAA oyunu üretmemiş olsa da, daha önce iki oyun uyarlaması yapılmıştı. İlki, 2017’de piyasaya sürülen bir VR birinci şahıs nişancı olan John Wick Chronicles idi.

İkincisi, 2019’da piyasaya sürülen bir strateji oyunu olan John Wick Hex oldu. Her iki oyun da karışık eleştiriler alsa da, John Wick oyunlarına karşı bir ilgi olduğunu gösterdiler. Bir AAA oyunu, önceki oyunların güçlü yönlerini geliştirebilir ve oyunculara daha sürükleyici bir deneyim sağlayabilir.