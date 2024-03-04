Disney ile Johnny Depp arasına, Depp’in eşi ile ilgili birtakım anlaşmazlıkları nedeni ile soğukluk girmiş ve Disney Depp ile çalışmama kararı almıştı. Sevilen seri Karayip Korsanları’nın (Pirates of the Caribbean) Jack Sparrow’u Johnny Depp seriden ayrıldı ve o zamandan sonra Hollywood stüdyolarıyla çalışmadı. Ancak şimdi Disney, Depp’e yeşil ışık yaktı ancak Johnny, Disney’le çalışmayı kabul eder mi, orası muamma. İşte detaylar…

Johnny Depp Karayip Korsanları’na Geri mi Dönüyor?

Johnny Depp 2015 ile 2017 yılları arasında Amber Heard ile evli kalmış ve Heard Depp’i kendine şiddet uygulamakla suçlamıştı. Johnny Depp’in adının kadına şiddet olayına karışması ile Hollywood kapıları Depp’e kapanmıştı. Karayip Korsanları serisinin yaratıcısı Disney de Depp ile arasına mesafe koymuştu. Ünlü oyuncu bahse konu olayın ardından hiçbir Hollywood stüdyosu ile çalışmadı. Avrupa filmlerinde ve bazı bağımsız ABD stüdyoları ile çalıştı ancak Hollywood stüdyoları aktöre tepkili idi.

En güncel film ve dizi haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Bununla birlikte şimdi yeni söylentiler film dünyasında çalkalanıyor. Hollywood kulis bilgileri ile ünlü olan Daniel Richtman’ın aktardığına göre Disney Johnny Deep’i Karayip Korsanları’nda görmek istiyor. Ancak bu defa bir başrol olarak değil de yan bir rol de olması yönünde planlar yapıyor. Tabii Depp’in bu yanıtı ne olur, şu anda kestirmek zor.

Johnny Depp ve Disney Arasındaki Buzlar Eriyor mu?

Yukarıda da bahsettiğimiz Amber Heard mevzusunun ardından Johnny Depp’le yolları ayıran Disney, Jack Sparrow’suz bir Karayip Korsanları serisi çekmeyi planlamıştı. Hatta yeni film için hazırlıklara başlamış ve başrol oyuncusu olarak da Margot Robbie ile anlaşma imzalamıştı. Fakat bu proje bir türlü hayata geçemedi. Johnny Depp’in hayat verdiği Jack Sparrow’un filmde olmayışı, Pirates of the Caribbean severleri tarafından nasıl karşılanacaktı; doğrusu merak konusu.

Bahse konu projeden hala vazgeçmeyen Disney, Johnny Depp’i senaryoya dahil etmeye çalışmakta. Sızıntının kaynağı Richtman’ın basettiğine göre Jack Sparrow’un filmde bir yan karakter olması ve karaktere de yine Depp’in canlandırması isteniyor. Karayip Korsanları’ne yeniden dönüşü düşünülen Johnny Depp bu konuya nasıl bir yanıt verecek henüz belli değil.

Peki Disney neden Johnny Depp’i Karayip Korsanları’na yeniden istiyor? Bu kararın ardında yatan sebebin büyük ihtimalle Depp’in Amber Heard’e karşı açtığı davayı kazanmış olması bulunuyor. Bilindiği üzere tüm bu hengameden sonra Johnny Depp eski eşi Amber Heard’e iftira davası açmış ve bu davayı kazanmıştı. Bu davanın kazanılmış olması Hollywood’un Disney’e tepki göstermesini de engelleyecektir.

Disney böyle bir teklifle Karayip Korsanları’nın starı Johnny Depp’e gidebilir ancak Depp bu konuda nasıl bir cevap verecek? Depp bahse konu teklifi geri çevirebilir. Çünkü Johnny Depp bahse konu davada verdiği bir ifadede Disney’le bir daha çalışmayacağını deklare etmişti. Sevilen oyuncu Johnny Depp’in Disney tarafından çağırılıp çağırılmaması ve aktörün buna vereceği cevap merakla bekleniyor. Konu hakkında detaylar geldikçe biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız.