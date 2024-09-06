Joker 2 Olumsuz Yorumların Altında Kaldı, İşte Eleştirmenlerin Notları!

Joker 2 olarak da bilinen Joker: Folie à Deux filmi 2024’ün heyecanla beklenen yapımlarından biri idi. 28 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Venedik Film Festivalinde Joker filminin devamı olan Joker 2 prömiyeri gerçekleştirildi. Filmi yorumlayan eleştirmenler pek de iç açıcı şeyler söylemedi; Joker 2 olumsuz yorumların altında kaldı. İşte eleştirmenlerin Joker: Folie à Deux notları…

Joker 2 Olumsuz Yorumların Altında Kaldı

Venedik Film Festivali pek çok yeni filme sahne oldu ve bunlardan biri de 2019 yılında çıkan Joker’in devam filmi olan Joker: Folie à Deux. Joker 2 olarak da adlandırılan yapıma ilgi yüksekti çünkü ilk film izleyicide büyük etki bırakmıştı. Festivalde ilk gösterimi yapılan Joker 2, eleştirmenler tarafından izlendi ve yorumlandı. Gelen yorumlara göre görülüyor ki devam filmi beklenen başarıyı yakalayamadı.

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2019 yılında izleyiciye sunulan Joker filmi de ilk kez Venedik’te gösterilmiş ve son derece olumlu yorumlar almıştı. Hatta Joker Altın Aslan ile Venedik’ten dönmüştü. Filmin yayıncısı Warner Bros yeni Joker filminden de aynı performansı beklemişti ancak beklenildiği gibi olmadı.

Joker: Folie à Deux MetaCritic Puanı 54’te Kaldı

Filmin prömiyerini izleyen eleştirmenlerden çoğunluğu Joker 2’ye geçer puan vermedi. Filmi yalnızca bir iki elleştirmen başarılı olarak nitelendirdi. Gelen notlara göre Joker 2 MetaCritic puanı 54 seviyesinde kaldı; Rotten Tomatoes notu ise yüzde 61 seviyesinde kaldı. Pek çok eleştirmenin hemfikir olduğu nokta ilk filmin başarısına ulaşmak şurada dursun, yeni film tam tersi yönde bir sonuca ulaşmış durumda. Film hakkındaki düşünceler o denli olumsuz ki; filmin hayranları kızdırmaya çalıştığını düşünenler dahi var.

Eleştirmenlerin söylediği üzere Joker 2 yönetmeni olan Todd Phillips, ilk filmin başarısının tersini elde etmeye çalışmış, hayranlara istediklerini bilerek vermemiş olabilir. Eleştirmenlerin bu yorumu oldukça ilginç ancak filmi beğenen eleştirmenlerin de düşüncesi bu yönde. Bu bağlamda bazı eleştirmenlerin yorumlarını paylaşalım…

Joker 2 Yorumları

William Bibbiani (The Wrap) yeni Joker filmine yüksek puan verenlerden biri ve yorumu ise şu şekilde: “Joker: Folie à Deux’nun en etkileyici yanı, Phillips’in gişe rekorları kıran milyar dolarlık filmini bile isteye baltalaması.”

Richard Lawson’un film için yorumu: “Todd Phillips’in başrolleri Joaquin Phoenix ve Lady Gaga’ya emanet ettiği bu kasvetli devam filmi, onun filmlerinde anlamlı bir şeyler arayan herkese yöneltilmiş koca bir orta parmak.” şeklinde.

Joker 2 Vizyon Tarihi Ne Zaman?

Bunların dışında eleştirmenler filmin müzikal kategorisinde yer alabileceğini söylemekte. Bu yoruma yönetmen Todd Phillips katılmıyor ancak, Joker: Folie à Deux’da yaklaşık 14 tane müzikal bölüm yer almakta ve Harley Quinn için Lady Gaga’nın düşünülmesinin sebebi de aslında bu müzik sekansları.

Joker’in devam filmi yaklaşık 200 milyon dolara mal oldu. Film 4 Ekim 2024’te gösterime girecek. Eleştirmenlerin bu olumsuz yorumları filmin gişesini etkileyecek mi ve izleyicide karşılık bulacak mı henüz kestirmek güç. Ancak eğer izleyici de Joker 2’yi beğenmezse film maliyetini çıkaramayabilir.