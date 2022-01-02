Kablosuz Şarj Nedir? – Kablosuz Şarj Hangi Telefonlarda Var?

Her geçen gün teknoloji gelişmeye devam ediyor. Özellikle akıllı telefonlarda muhteşem bir gelişme mevcut. Son dönemde çıkan akıllı telefonlara kablosuz şarj özelliği geldi. Kablosuz şarj özelliği çok yaygın olmasa da yeni çıkan hemen hemen her akıllı telefonda mevcut. İnsanların aklında kablosuz şarj nedir? Hangi telefonlarda mevcut sorusu yer alıyor. Bizler de sizler için bu yazımızda bu sorulara cevap verdik.
İndüksiyon şarj olarak adlandırılan bu özellik çok yeni bir teknoloji ve çok fazla sayıda telefona en azından şimdilik kazandırılmış değil. Aynı zamanda hala kablo ile yapılan şarj işlemi kadar hızlı ve yüksek performanslı da değil. Ancak bu teknolojinin de geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Bu nedenle çok yakın zamanda daha hızlı bir şekilde kablosuz olarak da telefonların şarj edilmesi mümkün hale gelecek gibi görünüyor.
Günümüzde akıllı telefonların batarya deposu en önemli konulardan birisidir. Özellikle yeni çıkan akıllı telefonların bataryaları, eski telefonlara nazaran daha büyüktür. Ayrıca daha fazla kullanım süresi tanır. Kablosuz şarj ile beraber yeni bir çağa girmeye hazırlanıyoruz. Ancak şu anda başlangıç aşamasındayız.
Kablosuz Şarjı Destekleyen Telefonlar
- Samsung Galaxy S20 Ultra
- Samsung Galaxy S20+
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy Note 10+
- Samsung Galaxy Note 10
- Samsung Galaxy S10+
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy Note 9
- Samsung Galaxy S9+
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy Note 8
- Samsung Galaxy S8+
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S7 Edge
- Samsung Galaxy Note FE
- Samsung Galaxy S7
- Samsung Galaxy Note 5
- Samsung Galaxy S6 Edge+
- Samsung Galaxy S6 Edge
- Samsung Galaxy Fold
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi 9 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Huawei P30 Pro
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design
- Huawei Mate 30
- Huawei Mate 30 Pro
- Huawei P40 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone Xs Max
- iPhone Xs
- iPhone Xr
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- LG G8s ThinQ
- LG G7 ThinQ
- LG V30+
- LG Nexus 5
- LG Nexus 4
- LG V35 ThinQ
- LG V60 ThinQ
- LG G7+ ThinQ
- LG V50 ThinQ
- LG V30s ThinQ
- LG V40 ThinQ
- LG V30
- Sony Xperia XZ2 Premium
- Sony Xperia 1 II
- Sony Xperia XZ2
- Sony Xperia XZ3
- Vestel Venüs Z40
- Doogee S60
- CAT S50
- Honor View 30 Pro
- ZTE Axon 10s Pro 5G
- Honor V30 Pro
- Motorola Nexus 6
- Vivo Apex 2020
- Motorola DROID Turbo
- Motorola Moto Maxx
- Motorola DROID Turbo 2
- Motorola Moto X Force
- Dewalt MD501
- Nokia 9 PureView
- Nokia 8 Sirocco
- BlackBerry Evolve X
- Google Pixel 3
- Google Pixel 3 XL
- ZTE Axon 9 Pro
- ZTE Axon 10 Pro
- Google Pixel 4
Kablosuz Şarj Telefon Bataryasını Öldürür Mü?
Akıllı telefonlarımızda lityum-iyon bataryalar kullanılıyor. Katot ve anot olmak üzere iki tür elektrotun arasında bulunan bir elektrolit, lityum iyonların elektrotlar arasında dolaşımına imkan veriyor. Telefonu şarj ederken pozitif yüklüyken negatif yüklü hale geliyorlar, şarjdan çıkardığınız andaysa tam tersi bir harekete geçiyorlar.
Batarya üreticileri, bir bataryanın içerisinde ne kadar enerjinin depolanabileceğini önceden belirliyor. Voltajın alt ve üst limitleri belirleniyor ve bu iki voltaj arasındaki döngü ayarlanıyor. Voltaj aralıklarını doğru şekilde seçtikçe, bir bataryayı binlerce kez doldurup boşaltmanız mümkün oluyor.
Bu üst ve alt limitlerin dışına çıkmanızınsa bir imkanı yok. Yani telefonu kablosuz şarjda veya kablolu şarjda uzun süre bırakmanız, hiçbir negatif etki yaratmıyor. Ne yaparsanız yapın, bataryayı normalden fazla veya az şekilde şarj ya da deşarj edemiyorsunuz. Umarım bu yazımızla beraber kablosuz şarj nedir sorunuza cevap verebilmişizdir.
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