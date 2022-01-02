Kablosuz Şarj Nedir? – Kablosuz Şarj Hangi Telefonlarda Var?

Her geçen gün teknoloji gelişmeye devam ediyor. Özellikle akıllı telefonlarda muhteşem bir gelişme mevcut. Son dönemde çıkan akıllı telefonlara kablosuz şarj özelliği geldi. Kablosuz şarj özelliği çok yaygın olmasa da yeni çıkan hemen hemen her akıllı telefonda mevcut. İnsanların aklında kablosuz şarj nedir? Hangi telefonlarda mevcut sorusu yer alıyor. Bizler de sizler için bu yazımızda bu sorulara cevap verdik.

İndüksiyon şarj olarak adlandırılan bu özellik çok yeni bir teknoloji ve çok fazla sayıda telefona en azından şimdilik kazandırılmış değil. Aynı zamanda hala kablo ile yapılan şarj işlemi kadar hızlı ve yüksek performanslı da değil. Ancak bu teknolojinin de geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Bu nedenle çok yakın zamanda daha hızlı bir şekilde kablosuz olarak da telefonların şarj edilmesi mümkün hale gelecek gibi görünüyor.

Günümüzde akıllı telefonların batarya deposu en önemli konulardan birisidir. Özellikle yeni çıkan akıllı telefonların bataryaları, eski telefonlara nazaran daha büyüktür. Ayrıca daha fazla kullanım süresi tanır. Kablosuz şarj ile beraber yeni bir çağa girmeye hazırlanıyoruz. Ancak şu anda başlangıç aşamasındayız.

Kablosuz Şarjı Destekleyen Telefonlar

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy Note FE

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy S6 Edge+

Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy Fold

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Huawei P40 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone Xs Max

iPhone Xs

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

LG G8s ThinQ

LG G7 ThinQ

LG V30+

LG Nexus 5

LG Nexus 4

LG V35 ThinQ

LG V60 ThinQ

LG G7+ ThinQ

LG V50 ThinQ

LG V30s ThinQ

LG V40 ThinQ

LG V30

Sony Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ3

Vestel Venüs Z40

Doogee S60

CAT S50

Honor View 30 Pro

ZTE Axon 10s Pro 5G

Honor V30 Pro

Motorola Nexus 6

Vivo Apex 2020

Motorola DROID Turbo

Motorola Moto Maxx

Motorola DROID Turbo 2

Motorola Moto X Force

Dewalt MD501

Nokia 9 PureView

Nokia 8 Sirocco

BlackBerry Evolve X

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

ZTE Axon 9 Pro

ZTE Axon 10 Pro

Google Pixel 4

Kablosuz Şarj Telefon Bataryasını Öldürür Mü?

Akıllı telefonlarımızda lityum-iyon bataryalar kullanılıyor. Katot ve anot olmak üzere iki tür elektrotun arasında bulunan bir elektrolit, lityum iyonların elektrotlar arasında dolaşımına imkan veriyor. Telefonu şarj ederken pozitif yüklüyken negatif yüklü hale geliyorlar, şarjdan çıkardığınız andaysa tam tersi bir harekete geçiyorlar.

Batarya üreticileri, bir bataryanın içerisinde ne kadar enerjinin depolanabileceğini önceden belirliyor. Voltajın alt ve üst limitleri belirleniyor ve bu iki voltaj arasındaki döngü ayarlanıyor. Voltaj aralıklarını doğru şekilde seçtikçe, bir bataryayı binlerce kez doldurup boşaltmanız mümkün oluyor.

Bu üst ve alt limitlerin dışına çıkmanızınsa bir imkanı yok. Yani telefonu kablosuz şarjda veya kablolu şarjda uzun süre bırakmanız, hiçbir negatif etki yaratmıyor. Ne yaparsanız yapın, bataryayı normalden fazla veya az şekilde şarj ya da deşarj edemiyorsunuz. Umarım bu yazımızla beraber kablosuz şarj nedir sorunuza cevap verebilmişizdir.

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