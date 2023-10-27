Kadın Oyun Geliştiricilere Özel 10 Bin Dolar Ödüllü Yarışma

Global oyun geliştirme yarışmaları hız kesmeden devam ediyor. Büyük çoğunluğu online olarak gerçekleştirilen yarışmalardan biri daha gelecek ay itibariyle start alacak. 17 ila 27 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan yarışma için başvurular 16 Ekim itibariyle başladı. Yalnızca kadın oyun geliştiricilerin başvuruda bulunabileceği WE CREATE Android Game Jam 2023 için belirlenen ödül havuzu ise tam 10 bin dolar. Kadın oyun geliştiricilere özel Game Jam’in detaylarına geçelim…

Kadın Oyun Geliştiricilere Özel 10 Bin Dolar Ödüllü Android Oyun Geliştirme Yarışması

Google Play başta olmak üzere; Global Game Jam ve Uluslararası Oyun Geliştiricileri Birliği (IGDA) ile IGDA Vakfı destekleri ile düzenlenecek olan WE CREATE Android Game Jam 2023 için başvurular geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Asya ve Latin Amerika’daki kadın oyun geliştiricilere özel olarak düzenlenen oyun geliştirme yarışması, belirlenecek tema üzerinden Android oyun geliştirilmesini konu edinecek.

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Geliştirilecek Android oyun prototipi ile yarışmaya katılım sağlanabilecek ve jüri tarafından geliştirilen oyunlar değerlendirilecek. Jürinin beğendiği oyunlar bin dolar ile 5 bin dolar arası ödüle layık görülecek. Toplamda dağıtılacak ödül miktarı ise 10 bin dolar olacak. Ayrıca, yarışmaya ekip halinde katılmak isteyenlerin oyun geliştirme ekiplerinin yarısından fazlasının kadınlardan oluşması şartı da bulunuyor.

WE CREATE Android Game Jam 2023 Yarışma Takvimi şu şekilde işleyecek:

18 Ekim – Game Jam için kayıtlar başladı.

16 Kasım – Game Jam’in teması açıklanacak.

17 – 28 Kasım – WE CREATE Android Game Jam yarışma süreci işleyecek.

27 Kasım’a kadar geliştirilen oyunların teslim edilmesi gerekiyor.

15 Aralık itibariyle kazanan oyunlar ve geliştiriciler açıklanarak ödüller verilecek.

WE CREATE Android Game Jam 2023 Başvurusu Nasıl Yapılır?

Android tabanlı oyun geliştirme yarışması için başvurular takribi 3 hafta daha devam edecek. Yalnızca Latin Amerika ve Asya’da yaşayan / faaliyet gösteren kadın oyun geliştiricilere (%51’i kadın olan oyun stüdyoları da katılabilir) özel olan etkinlik hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve game jame başvuruda bulunmak için aşağıdaki linkteki yönergeleri takip edebilirsiniz: