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Kahve ve Oyun Tutkunlarına Xbox Double Double Kontrolcüsü Geliyor

Xbox yeni kontrolcü tasarlamaya devam ediyor. Son olarak kahve ve oyun tutkunlarına Xbox double double kontrolcüsü geliyor.

Emine Emre

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Kahve ve Oyun Tutkunlarına Xbox Double Double Kontrolcüsü Geliyor
Kahve ve Oyun Tutkunlarına Xbox Double Double Kontrolcüsü Geliyor

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Oyun sektörünün en önemli aktörlerinden biri konumunda bulunan Xbox, yeni kontrolcüsünü duyurdu. Xbox’ın Kanada’daki kahve kültüründen esinlenen “Double Double” adlı yeni kontrolcüsü kısa sürede oyun sektöründe adından söz ettirmeyi başardı. Hem kahve hem de oyun tutkunlarının bayıldığı kontrolcü için nadir de olsa olumsuz yorumlar da geldi. Xbox Double Double kontrolcüsü yıl bitmeden satışa sunulacak.

Kahve ve Oyun Tutkunları İçin Xbox Double Double Kontrolcüsü

Xbox’ın renk renk tasarladığı kontrolcülerine hemen hemen her ay bir yenisi daha ekleniyor. Çeşit çeşit renklerle farklı zevklere hitap eden Xbox’ın son kontrolcüsü kahve tonlarında oldu. İsmi “double double” olsa da, nispeten soft kahve tonlarında olan kontrolcünün daha çok yeni nesil kahve markalarının kahvelerinin renk tonlarında olduğunu belirtebiliriz. Malum, biz Türkler için kahve denilince ilk akla gelen “Türk kahvesi” ve doğal olarak onun rengi olan “tok” bir kahverengi…

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Xbox Kanada’nın resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımda; “Oyun oynamayı bu Kanada klasiği kadar keyifli hale getiren Xbox Double Double Controller ile tanışın” ifadeleri kullanıldı. İşte o paylaşım:

Yeni Xbox Kontrolcüsü İçin Oyuncular Ne Dedi?

Xbox kontrolcü ailesinin en yeni üyesi olan “double double” için gamerlar kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum yaptılar. Oyuncuların yeni tasarlanan kontrolcü hakkındaki şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Çok güzel olmuş ancak bir ton daha koyu olabilirdi. Direkt Starbucks kahve tiryakilerini hedefleyen bir ürün olmuş gibi. Bence tutar, pek çok kontrolcüden daha çok rağbet görecektir.”

“Bu double double değil yalnız, isimlendirmede bir hata olmuş sanırım. Xbox Latte Kontrolcüsü desek daha doğru olur gibi…”

Sürekli yeni Xbox kontrolcüsü tasarlamaya harcayacakları vakti oyun yapmaya harcasalar şu an çok daha iyi oyunlar yapmış olurlardı. Kontrolcü yapmaktan zaman bulurlarsa oyun da yapacaklar bir ara umarım.”

“Ben beğenmedim açıkçası; 2000’lerdeki yavaş yavaş solan beyaz PC ürünü plastiği gibi…”

“Böyle double double kahve rengi mi olur. Bu bildiğin beyaz eşyanın güneşte kalmış hali gibi. Ya da beyaz kolla oynaya oynaya sararmış gibi…”

Xbox Kontrolcüler İndirimde!

Yeni tanıtılan Xbox kontrolcüsünün yanı sıra, farklı renklerdeki Xbox kontrolcüleri de hali hazırda indirime girmiş durumda. Xbox Türkiye Twitter (X) hesabı bu konuda bir paylaşım yaparak takipçilerine indirimi duyurdu:

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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