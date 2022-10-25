Kalem destekli Motorola Geneva görüntüsü sızdı

Bir kalemle donatılmış Motorola Edge modeli, popüler sızıntı kaynağı Evan Blass ve 91mobiles sayesinde bugün sızdırıldı ve piyasaya sürülmeden önce telefona iyi bir bakışın yanı sıra bazı temel özellikleri de görebiliyoruz. Kod adı Motorola Geneva olan ve XT2315 seri numarasını taşıyan cihazın, Edge cihaz serisinin bir parçası olacağı ve önümüzdeki yıl ABD pazarına özel olması bekleniyor. Bass’a göre, telefon hem 4G hem de 5G modellerinde gelecek ve bu da amiral gemisi olmayacağını gösteriyor.

Yeni sızıntı, Moto Geneva’nın bu yılın başlarından itibaren G Stylus (2022) ve G Stylus 5G (2022) telefonlarının halefi olarak hizmet edeceğini gösteriyor. Yaklaşan cihazın 6GB RAM’e kadar 256GB depolamaya sahip olduğu ve Black Beauty ve Crystal Gray renklerinde geleceği söyleniyor. Telefonun arkasında çift kamera, delikli bir selfie kamera ve telefonun içindeki bir alanda bulunması gereken basit bir kalem gibi görünüyor.