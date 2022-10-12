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Kanadalı elektrikli otomobil Project Arrow 19 Ekim’de tanıtılacak

Kanada Otomotiv Parçaları Üreticileri Birliği tarafından geliştirilen ve üretilen elektrikli araç Project Arrow, 19 Ekim'deki yıllık konferansında görücüye çıkacak. Araç tamamen elektrikli olarak tasarlandı ve gelişmiş bir otonom sürüş sistemi ile tamamlandı ve 400'den fazla projeye ilgi gösterdiği Kanada'nın otomotiv tedarikçilerinin yeteneklerini gösterecek. Ocak 2023'te CES'te halka gösterilecek.

Ahmet Ekinler

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Project Arrow

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Kanada’dan Otomotiv Parçaları Üreticileri Derneği (APMA), 19 Ekim’de bir elektrikli otomobilin tanıtımını yapacak. Buradaki olağandışı hikaye, APMA’nın bir otomobil üreticisi olmadığı ve elektrikli otomobil üretimine girmek istemediği gerçeğidir. Organizasyon, Kanadalı otomotiv tedarikçilerinin yeteneklerini sergilemek için otonom bir sürüş sistemiyle birlikte tam olarak işleyen bir elektrikli otomobil inşa ediyor.

APMA başkanı Flavio Volpe’ye göre, görünüşe göre 400’den fazla tedarikçi, bu aşamada bir şasi ve bir gövdeden biraz daha fazlası olan projede yer almakla ilgileniyor. Organizasyon, Kanada hükümetinin yardımıyla geliştirilmekte olan Project Arrow’daki ilerlemesini 3.9 milyon $’a kadar sergilemeye hevesli.

Proje devam ediyor ve mühendislik kısmı, Ocak ayındaki CES 2023’teki küresel prömiyeri için Aralık ayına kadar tamamlanacak. Aracın şasisi, polimerlerden 3D olarak basılmış ve önümüzdeki hafta yapılacak ön izlemede, araç ileri bir montaj aşamasında olacak. Bu, sunumun oldukça sınırlı olacağı ve yalnızca aracın dışını içereceği anlamına geliyor.

Otomotiv tedarikçilerinin beceri ve yeteneklerini pazarlamak için alışılmadık bir yol, ancak oldukça iyi çalışıyor. Araba zaten çok ilgi uyandırdı ve sadece renderlardan ziyade gerçek bir çalışma örneğine sahip olmak gerçekten bir fark yaratabilir. Küresel üreticiler otomobili detaylı olarak inceleyebilecek ve oldukça kısa olan geliştirme süresini de hesaba katarak etkilenecekler.

APMA’nın ne yazık ki arabayı üretme planı yok, bu durum size garip gelebilir Çünkü araç muhteşem görünüyor ve hiçbir eksiği yok. Project Arrow sadece pahalı bir pazarlama kampanyası ve umalım ki karşılığını bulsun.

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KaynakArenaev

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