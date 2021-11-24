Kaybolan Telefon Kapalıysa Nasıl Bulunur?

İstenmeyen bir durum olsa da, hemen hemen her kullanıcı hayatında bir kez akıllı telefonunu kaybetmiştir. Peki kaybolan telefon kapalıysa? İşte bu durum düşündüğünüz zaman gerçekten korkutucu olabiliyor. Eğer kaybettiğiniz cihaz bir Android cihazsa, birkaç basit uygulama ile cihazını uzaktan yönetebilirsiniz.

Bu uygulamalardan en yaygın kullanılanı, Android Cihaz Yöneticisi (Android Device Manager) uygulamasıdır. Android yüklü bir telefon, bir tablet veya Wear OS yüklü akıllı bir saat üzerinde uzaktan işlem yapmaya yarayan bu uygulama, size birçok avantaj sağlıyor.

Öncelikle iOS ya da Android bir cihaza sahip olun hiç fark etmez. Kaybettiğiniz cihazı bulmak istiyorsanız, telefonunuzun her şekilde açık olması gerekiyor. Eğer telefonunuz kapalıysa dışardan uygulamalar ile cihazına yönlendirme yapamazsınız.

Telefonu Kaybetmeden Önce Yapılması Gerekenler Neler?

Android Cihazlar

İlk olarak, kaybolan telefonun açık olması gerekiyor. Yani şarjı bitmiş ya da kapatılmış telefonları Android Cihaz Yöneticisi üzerinden bulmanız mümkün olmuyor. Ayrıca akıllı telefon üzerinden önceden bir Google Hesabı’na giriş yapılmış olması ve bunun yanı sıra telefonun Android Cihaz Yöneticisi ile iletişime geçebilmesi için bir mobil ağa ya da kablosuz ağa bağlı olması gerekiyor.

Aynı zamanda cihazınızın Google Play üzerinden görünür olması gerekiyor. Eğer telefonunuzu özellikle gizlemediyseniz, bu adım için endişelenmenize gerek yok. Çünkü Google Hesabı’nda oturum açtıysanız bu işlem otomatik olarak yapılıyor.

Akıllı telefonunuzu bulmaya çalıştığınız esnada telefonun Konum özelliğinin de açık olması lazım. Son olarak, telefonunuzun Ayarlar kısmından Cihazımı Bul özelliğini önceden açmış olmanız gerekiyor. Ayarlar’da “Cihazımı Bul” araması yapmanız halinde bu sayfaya ulaşabilirsiniz.

iOS Cihazlar

“iPhone’u Bul” yani “Find my Phone” özelliğini çoğumuz biliyoruz. iOS 8 ile birlikte yeni özellik ekleyerek, kaybettiğimiz cihazları bulma şansımız yükseliyor. Şöyle ki iPhone’unuzu kaybettiğiniz zamanlarda icloud.com veya bir başka iPhone cihaz üzerinden iPhone’umu bul uygulamasıyla, çalışan, şarjı bitmemiş cihazınızı kolayca konum yardımıyla bulabilirsiniz. Ancak, iOS 8 güncellemesi gelmeden önce cihazınızın şarjı bittiyse cihazınızı bulmanız mümkün olmuyordu. Apple bu yüzden iOS 8 güncellemesi ile konuya el attı. Artık küçük bir düzenleme yaparak iPhone’nun şarjı bitmeden önce son kez konum göndermesini sağlayabiliyoruz.

Kaybolan Telefonu Nasıl Bulurum?

Android cihazlarda

Eğer telefonunuzu kaybettiğiniz sırada bir bilgisayara erişiminiz yoksa, başka bir telefonu da kaybolan telefonunuzu bulmak için kullanabilirsiniz. İlk olarak kaybolan telefonunuzu bulmak için kullanacağınız telefona “Cihazımı Bul” uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Daha sonra uygulamayı açtığınız zaman, kayıp telefonunuzun konumu telefonun ekranında harita üzerinden görünecek.

iOS cihazlarda

Cihazınızı kaybetmeden önce son konumu gönder’i aktif etmeniz gerekiyor. Bu seçeneği aktif ederseniz, telefonunuz kayıp haldeyken sarjı bitmeden size son bir konum gönderecektir. Bu seçeneği aktif etmek için Ayarlar > iCloud > iPhone’umu Bul içerisinden “Son Konumu Gönder” seçiyoruz. Böylece cihazımız, tam kapanmadan önce bize son konumunu yolluyor.

Ayrıca bkz: iPhone’umu Bul Telefon Kapalıyken Çalışır Mı?