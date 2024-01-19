KEK Entertainment Yeni Oyunu Armor Attack 2024 Yılında Geliyor

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Sağlam bir geliştirici ekibe sahip olan KEK Entertainment, yeni projelerini duyurdu. Şirketin yeni oyunu Armor Attack 2024 de geliyor.

KEK Entertainment; Ubisoft, Electronic Arts, Pixonic gibi oyun stüdyolarından ayrılarak bir araya gelmiş bir geliştirici ekip tarafından kurulan oyun şirketidir. Aldığı sağlam yatırımlarla yoluna güçlü adımlarla devam eden KEK Entertinment’ın yeni oyunu Armor Attack 2024 yılında geliyor. Taktik nişancı oyunu olan bu yapım hakkında bilinen detayları içeriğimizde derledik.

KEK Entertainment Yeni Oyunu Armor Attack 2024 Bitmeden Çıkacak

KEK Entertainment 2021 yılında Kıbrıs merkezli olarak kurulmuş bir video oyun geliştirici şirketidir. Ubisoft, Electronic Arts, Pixonic Studios, MY.GAMES ve Dice gibi dev oyun geliştirici şirketlerden ayrılan önemli isimler tarafından kurulan şirket yeni bir oyununu duyurdu. TORN adında bir oyunu bulunan KEK Entertainmet taktik nişancı türündeki Armor Attack’ı yıl sonuna yetiştirmeyi planlıyor. KEK Entertainmet yakın zaman önce Korea Investment Partners’ın liderlik ettiği yatırım turundan 8 milyon dolar yatırım alarak gelişimine büyük katkı sağladı.

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Mecha tabanlı bir aksiyon oyunu olan Armor Attack’ın, ilk etapta PC, iOS ve Android için çıkarılması planlanıyor; akabinde ise konsollara gelecek. Çapraz oyun desteği bulunan bu yapım hakkında birtakım açıklamalarda bulunan KEK Entertainment kurucu ortağı ve CEO’su olan Georgy Egorov, kaliteli bir yapım ortaya çıkarmak için son derece özenli çalıştıklarını ve buna çok önem verdiklerini deklare etti. Egorov, bu mecha aksiyon yapımı ile oyun severlere üst segment bir nişancı oyun deneyimi yaşatmak istediklerini belirtti.

Bilim kurgu ve gelecek temaları barındıran yapımda onlarca yıl sürmüş bir savaş sonrası konu edilmiş. Bazı toplumsal problemleri, çalkantıların ve sınıfsal ayrımların işlendiği hikaye kapsamında 3 grup bulunuyor ve bu gruplar dünyanın hakimiyetini ele geçirmeye çalışıyor. Kendi çıkarlarına göre hareket eden ve dünyaya zarar veren bu grupların amaçlarını boşa düşürmek ve onları yok etmek de oyuncunun görevi oluyor. İşte Armor Attack’ın yayınlanan fragmanı:

Oyun Hakkında Detaylar Nasıl?

Armored Core ile benzerlik taşıyan Armor Attack kapsamında oyuncunun farklı özellikler ekleyip çıkararak özelleştirebileceği robotlar yer alıyor. Burada oyuncu robot donanımlarına ekleyecekleri özelliklerle benzersiz yeteneklere ulaşabiliyor. Bu özellikler sayesinde oyuncu, düşmanların üzerine uçabilmek, önemli çatışmalara girmek gibi görevleri yerine getirebiliyor. Seviye sisteminin de yer aldığı oyunda oyuncu, düşmanı ön cepheden kesebilme, arkadan saldırabilme, yörüngesel saldırı çağırısında bulunma ya da çoklu oyunda savaşan arkadaşlarının arkasını kollama gibi faaliyetlerde bulunabilir.

Artık Alfa test aşamasında olan Armor Attack oyununu genel bir bakış ile kategorize edecek olursak; yetenek ve sınıf odaklı araçlar, özelleştirilebilen savaş, etkileşimli ortam, 3 farklı oyun ve savaş tarzı ile çapraz oyun şeklinde gruplayabiliriz.

Bu kapsamda oyunda başarılı olmak için oyuncu, istediği aracı istediği şekilde özelleştirebilmekte ve neticesinde oluşturulan farklı etkiyi deneyimleyebilmektedir. Oyunda savaş makineleri ve silahlarda yetenek yükseltme ve farklı kombinasyonları bir araya getirme özelliği yer almaktadır. Oyundaki her harita oyunu farklı bir havaya büründürmekte ve bu da savaşın seyrini değiştirmektedir. Çapraz oyun özelliğinin yer aldığı yapımda 3 farklı oyun ve savaş stili ile oyuncuya eşsiz bir deneyim sunulmaktadır.