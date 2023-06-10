Kia EV6 Yeni Makyajı İlk Kez Kendini Gösterdi!

Kia, görünüşe göre çok popüler EV6 için yeni bir makyaj üzerinde çalışıyor. Orijinal model uzunca bir süredir var, bu yüzden açıkça yenilemek kötü bir fikir değil. EV6 yeni görüntüsü, Kia’nın Güney Kore’deki evinde, Hyundai-Kia Ar-Ge Merkezinin çevresinde görüldü.

Gördüğünüz gibi, yeni model çok ağır bir kamuflaj giyiyor ve bu nedenle piyasaya sürüldüğünde neyin yeni olacağını söylemek neredeyse imkansız. Bundan bahsetmişken, ne zaman sokaklara çıkmasını beklememiz gerektiği belli değil – hala kamufle edilmiş prototip aşamasındayız, muhtemelen en az birkaç ay daha olacak.

Öyle olsa bile, elektrikli araç lansmanlarının ne kadar kıvrımlı ve uzun sürdüğü göz önüne alındığında, gelecek yıl müşterilerle birlikte gelmesi bizi şaşırtmazdı. Tamamen yeni bir güç aktarma organı hakkında hiçbir söylenti yoktu, bu yüzden şu anda en iyi tahmin, orijinal EV6’da zaten mevcut olanlar için sadece ince ayar beklemektir. Bu noktada çok spekülatif olsa da, daha yüksek yoğunluklu bir batarya takımı hoş karşılanır.

Bu resimlerin kaynağına göre Kia, bir süredir sektörden “tedarik zinciri sorunları” ve “yarı iletken kıtlığı” hakkında daha fazla sızlanma duymamamıza rağmen, Sorento ve e-Niro ile birlikte mevcut EV6 için teslimatlarla mücadele ediyor.