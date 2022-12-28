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Kia EV9 Tanıtımı, Lansman Öncesinde Daha da Hızlandı

Kia, ilk elektrikli SUV'si EV9 için Twitter hesabından bir teaser paylaştı. Marka, görünüşe göre 2023'e kadar bekleyemedi.

Cemre Yılmaz

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Kia markasının ilk elektrikli SUV’si EV9 olacak ve ilk çıkışını gelecek yılın ilk çeyreğinde yapacak – yani Mart sonundan önce.

Görünüşe göre Koreli şirket, yaklaşan elektrikli aracının teaser’ını yayınlamak için 2023’e kadar bekleyemedi. Ve böylece, Kia’nın Hindistan’daki kolu, çok benzersiz şeklini tasvir eden hızlı bir video ile EV9‘u Twitter hesabından paylaştı.

EV9 konsepti Kasım 2021’de tanıtıldı ve araba hakkında daha fazla ayrıntı bu Mart ayında sunuldu. Üç sıralı bir SUV olacak, 4.93m uzunluğunda (yani 194″) ve 3.1m (122″) dingil mesafesi olacak. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde EV6 gibi E-GMP platformunu kullanıyor. En güçlü versiyonda, 0 ila 100 km/sa (0 ila 62 mph) 5 saniyelik bir süreye sahip olması ve tek şarjla 540 km‘ye (336 mil) kadar gitmesi bekleniyor.

EV9 şüphesiz Kia’nın 2030 yılına kadar yıllık 1,2 milyon elektrikli araç satış hedefine ulaşmasına yardımcı olacağını umduğu araçlardan biri olacak.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.

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