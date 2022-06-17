Kia Fiyat Listesi 2022 – Sıfır Kia Araç Fiyatları

Günümüzün en büyük ulaşım araçlarının başında gelen otomobil, dünya üzerinde en çok kullanılan ulaşım aracıdır. Birçok araba markası hem dünya üzerinde hem de ülkemizde hizmet veriyor. Özellikle ülkemizde sevilen araç markalarının başında Kia yer alıyor. Bugünkü yazımızda sizlere Kia 2022 güncel fiyat listesini paylaşacağız.

Hem yakıt hem de donanım yönünde sıklıkla tercih edilen markaların başında gelen Kia, kur dalgalanması ve vergilerden nasibini aldı. 2022 Haziran ayı ile fiyatlarını güncelleyen Kia, ortalama fiyatların biraz üzerine çıktı.

Tüm dünya markaları elektrikli araçlara geçmeye düşünürken, benzin fiyatları da artış gösterdi. Özellikle dünya çapında yaşanan ekonomik kriz de araç fiyatlarını yükseltti. Ülkemizde hem vergiler hem de kur dalgalanmaları sebebiyle araç fiyatları ortalamanın üzerinde seyrediyor. Kia’nin Haziran ayı ile beraber uyguladığı zamlı fiyatlar, araç pazarının durumunu bizlere özetliyor.

2022 Kia güncel fiyat listesi şu şekilde;

Kia Rio HB 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Kia RIO 1.2L 84 PS Cool Benzin Manuel – 396.900 TL

Kia RIO 1.4L 100 PS Cool Otomatik – 476.900 TL

Kia RIO 1.4L 100 PS Elegance Konfor Otomatik – 529.900 TL

Kia RIO 1.4L 100 PS Prestige Otomatik – 555.900 TL

Kia Yeni Ceed HB 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Kia Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT Cool Benzin – 639.900 TL

Kia Yeni Ceed HB 1.6L 136 PS DCT Cool Dizel – 709.900 TL

Kia Picanto 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Kia PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT – 383.900 TL

Kia PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT – 391.900 TL

Kia PICANTO Cool 1.0L 67 PS AMT – 401.500 TL

Kia Picanto Feel 1.2L 84 PS AMT – 401.500 TL

Kia Stonic 2022 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Kia STONIC 1.2L 84 PS Cool Manuel – 478.900 TL

Kia STONIC 1.0L 100 PS Cool Manuel – 495.900 TL

Kia STONIC 1.4L 100 PS Cool Otomatik – 525.900 TL

Kia STONIC 1.4L 100 PS Business Otomatik – 565.900 TL

Kia STONIC 1.4L 100 PS Elegance Otomatik – 578.900 TL

Kia STONIC 1.0L 100 PS Elegance Konfor Otomatik – 595.900 TL

Kia STONIC 1.4L 100 PS Prestige Otomatik – 615.900 TL

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