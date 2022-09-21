Kimlik avı metin mesajı nedir?

Dolandırıcılar, telefonunuz da dahil olmak üzere gerekli her türlü yolla size ulaşmaya çalışır. En iyi Android telefonlardan birine ve yerleşik korumalarına sahip olsanız bile, dolandırıcılar yine de size ulaşabilir. Birçoğu, aracınızın uzatılmış garantisiyle ilgili istenmeyen aramalara aşinadır, ancak bilgilerinizi çalmanız için size mesaj da gönderebilirler.

Bu sözde “kimlik avı metinlerinin” ne olduğuna ve bunlar hakkında ne yapmanız gerektiğine bakalım.

Kimlik avı metinleri nelerdir?

Bazen “smishing” olarak da adlandırılan kimlik avı metinleri, bir kurbandan bilgi toplamayı amaçlayan metinlerdir. Bu mesajların amacı, hedefledikleri kişiden para çalmak. Mesajlar hükümetten, bir borç tahsildarından veya bankanızdan gelmiş gibi görünebilir. Ayrıca size hediye kartı, ücretsiz seyahat veya borç erteleme gibi bir ödül vaat edebilirler.

Dolandırıcılar genellikle kullanıcı adlarını, şifreleri, PIN’leri veya diğer hassas bilgileri ister. Metinler bağlantılar içerebilir veya sizden istenen bilgilerle yanıt vermenizi isteyebilir. Bağlantılar, bilgilerinize erişmek için cihazınıza kötü amaçlı yazılım da yükleyebilir.

Bu metin mesajları, birkaç anormallik nedeniyle genellikle kolay anlaşılır. Dolandırıcılık mesajları genellikle alakasızdır ve yazım hataları, zayıf dil bilgisi veya garip büyük harf kullanımı ve emoji kullanımı içerir. Bu mesajlar genellikle bilmediğiniz bir numaradan gelir ve acilen hareket etmenizi gerektirir.

Kimlik avı metinleri hakkında ne yapmalısınız?

Bir bağlantıya tıklamanızı veya bilgi göndermenizi isteyen bir metin alırsanız, bunu yapmayın. Saygın ve meşru şirketler asla metin üzerinden bilgilerinizi istemezler. Bu, metnin bir aldatmaca olduğunu söylemenin kolay bir yoludur. Bankanız gibi bir şirketten geliyorsa ve bunun yasal olabileceğinden endişeleniyorsanız, kısa mesajın gerçek olup olmadığını teyit etmek için şirketle iletişime geçin.

Metnin bir aldatmaca olduğunu belirlerseniz, size tekrar ulaşmasını engelleyebilirsiniz. En iyi yol, size mesajı gönderen numarayı engellemektir. Google Mesajlar’ı kullanırsanız ve yeni bir numaradan kısa mesaj alırsanız, bir metni spam olarak bildirmenizi ve numarayı engellemenizi isteyebilir. Sizden istenmezse, sağ üst köşedeki üç noktayı tıklayın, Ayrıntılar’a dokunun ve Engelle ve spam bildir’i seçin.

Mesaj göndermek için farklı bir uygulama kullanıyorsanız, muhtemelen birini engellemek için benzer bir metodoloji vardır. Operatörünüzün spam aramalar ve metinlerle başa çıkmak için özel bir uygulaması olabilir. Play Store’da bu spam metinleriyle başa çıkmak için tasarlanmış uygulamalar da vardır.

Mesajlaşırken kendinizi güvende tutun

Tuhaf görünen ve sizden kişisel bilgilerinizi isteyen bir metin alırsanız, yanıtlamayın. Bilgilerin yasal olup olmadığını doğrulayın ve değilse numarayı engelleyin. Güvende olmak için, farklı kimlik avı dolandırıcılığı türleri ve bunları nasıl önleyebileceğiniz hakkında bilgi edinin.