Klasik Çizgi Film FPS Oyunu Mouse Ne Zaman Çıkacak? Mouse İçin İlk Oynanış Fragmanı Geldi

Renkli TV çıkana kadar çocukların televizyondaki en büyük eğlencesi klasik çizgi filmlerdi. Renksiz televizyon dönemlerinin vazgeçilmezi olan klasik çizgi filmleri çocuklarla birlikte yetişkinler de izlerdi. ABD için 1930’lu yılların, ülkemiz için ise 1950’lİ yılların klasik çizgi filmlerinden ilham alan FPS oyunu Mouse için ilk oynanış fragmanı yayımlandı. Son derece ilgi çeken fragman sonrasında gamerlar sosyal medyada oyun hakkında dikkat çekici paylaşımlar yaptı. Fumi Games tarafından geliştirilen ve yayımlanacak olan oyun hakkında detaylara bakalım…

Klasik Çizgi Film FPS Oyunu Mouse İçin İlk Oynanış Fragmanı Geldi

IGN’nin resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı; ““1930’ların klasik çizgi filmlerinden ilham alan, cesur ve kara bir birinci şahıs nişancı oyunu” olarak tanımlanan Mouse’un bu ilk oynanış fragmanını mutlaka görmelisiniz.” Elbette buradaki gönderi ülkemiz için tam olarak geçerli değil. Zira ülkemizde televizyon genel olarak 1950’li yıllardan sonra yaygınlaşmaya başladı. İşte o paylaşım ve Mouse oynanış videosu:

You've got to see this early gameplay trailer from Mouse, described by as "a gritty and noir-fueled first-person shooter that draws inspiration from classic cartoons of the 1930s." pic.twitter.com/eiTImYYd0a — IGN (@IGN) December 12, 2023

Oyundan paylaşılan 1 dakikalık oynanış videosu, kısa sürede yüzbinlerce kez izlendi. IGN’nin gönderisi de beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, oyuncuların yapımı daha çıkmadan çok beğendikleri, yorumlarından belli olmaya başladı.

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Çizgi Film Oyunu Mouse Hakkında Oyuncular Ne Dedi?

Fumi Games tarafından geliştirilen ve yayımlanacak olan oyun, geliştirici stüdyo tarafından şu şekilde tanımlanıyor: “Cesur, caz dolu bir nişancı oyunu olan MOUSE da özel dedektife katılın. Yanan silahlar ve retro kauçuk hortum animasyon stiliyle, dolandırıcılar ve tehlikelerle dolu yozlaşmış bir şehirde savaşın. Klasik FPS ve kara filmlerden ilham alan MOUSE, beklediğiniz patlayıcı nişancı oyunudur.”

Oyunun fragmanı ile ilgili olarak gamerların yorumlarından bazıları ise şu şekilde:

“Tek kelimeyle bayıldım. Tamamen özgün ve harika bir iş olmuş. Ne zaman çıkıyor, acil bilgi verin lütfen. Hemen çıksın ve hemen alayım.”

“Fikir harika, görsellik çok güzel, oynanışı da beğendim; oyun dediğin böyle olur. Fumi Games hangi ülkenin stüdyosu bilmiyorum ama tebrik ederim gerçekten.”

“Gazetenin dönerek gelmesi ayrıntısı bile düşünülmüş, çok iyi gerçekten, bravo. Para verilecekse bu tip oyunlara verilmeli. Ne zaman çıkacak PC için? Steam’e ya da Epic Store’a gelecek mi?”

“Fallout modu gibi… Can doldurma efekti harika bu arada. Pazar sabahı çizgi filmleri tadında olmuş, tebrik ederim.”

Çizgi Film Oyunu Mouse Ne Zaman Çıkacak, Sistem Gereksinimleri Nasıl Olacak?

Fumi Games tarafından geliştirilen klasik çizgi film oyunu Mouse için ön görülen çıkış tarihi 2025 yılı olarak açıklanmıştır. Net tarih belli olmamakla birlikte, oyunun 2025’in ilk yarısında gamerlar ile buluşması bekleniyor. Oyun, Steam üzerinden PC oyuncuları için gelecek. Ayrıca PS5 ve Xbox başta olmak üzere konsollara da gelmesi bekleniyor. Mouse için minimum sistem gereksinimleri de şu şekilde:

İşletim Sistemi * : Windows 7 Or Later

: Windows 7 Or Later İşlemci: Intel Core2 Duo E8400, 3.0GHz or AMD Athlon 64 X2 6000+, 3.0GHz or higher

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 9800GT Or Equivalent

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 64-bit Recommended, 32-bit Supported

* Steam istemcisi, 1 Ocak 2024’ten itibaren yalnızca Windows 10 ve üstünü destekleyecektir.

Oyun Hakkında Steam de Fumi Games’in tanımlaması şu şekilde:

MOUSE, 1930’ların kauçuk hortum animasyonunun cazibesinden ilham alan benzersiz bir görsel stile sahiptir ve oyuncuları eski çizgi filmlerin nostaljik bir dönemine taşıyor. Çeteler, mafyalar ve karanlık taraftan gelen karakterlerle dolu bir kara şehirde gezinen özel bir dedektif rolünü üstlenin. Kaosa, yozlaşmaya ve canlı enerjiye batmış bir noir şehrinde adalet arayışını ortaya çıkarın; yozlaşmış politikacıların kontrolü ele geçirmesini engellemek için çeşitli silahlar, güçlendiriciler ve patlayıcılardan oluşan bir cephanelik kullanın. Oyunun eğlenceli silahları ve kendine özgü sağlık göstergesi, çizgi film karakterleri gibi davranan düşmanlarla birleşince, geleneksel FPS oyununa neşeli bir hava katıyor.

Oyunu istek listenize eklemek için MOUSE Steam Sayfası: https://store.steampowered.com/app/2416450/Mouse/