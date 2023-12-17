Kojima Oyunu Death Stranding Filmi Geliyor, Ne Zaman Çıkacak?

Ünlü oyun geliştirici Hideo Kojima’nın en sevilen oyunlarından biri olan Death Stranding film oluyor. Kojima Productions tarafından geliştirilen oyun, PS4 için 2019 yılında piyasaya sürülmüştü. Aradan geçen 4 yılda, oyuncu sayısını her geçen gün artıran Death Stranding; piyasaya sürülmesine müteakip yıllarda PlayStation 5, macOS, iOS, Microsoft Windows (PC) ile iPadOS platformları için de gelmişti. Geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan duyuruyla toplamda 16 milyon oyuncuya ulaştığı belirtilen yapım şimdi de film olacak. Kojima oyunu Death Stranding filmi duyuruldu.

Kojima Oyunu Death Stranding Filmi Duyuruldu

A24 Studio ile Kojima Productions arasında yürütülen görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Bir süredir adı açıklanmayan bir proje üzerinde çalıştığı bilinen 2 kurum, nihayet kamuoyuna açıklama yaptı. Ünlü oyun geliştirici Hideo Kojima’nın sahibi olduğu Kojima Productions tarafından geliştirilen ve milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanan Death Stranding’in film olması için anlaşan 2 kurum, alınan kararı kamuoyuna da deklare etti.

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Konu hakkında hem A24’ten hem de ünlü oyun geliştirici Hideo Kojima’dan sosyal medya üzerinden birer paylaşım geldi. Twitter (X) üzerinden yapılan paylaşımları her 2 taraf da yeniden paylaşarak projeyi daha geniş kitlelere duyurdular. İşte Kojima’nın konu hakkında resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ve paylaşım:

“A24 yaklaşık 10 yıl önce bu dünyaya doğdu, sektördeki varlıkları benzersiz, başka hiçbir şeye benzemiyorlar. Dünyaya ulaştırdıkları filmler kaliteli ve çok yenilikçi. Onların yaratımlarından etkilendim ve hatta kendi çalışmalarıma bile ilham verdiler. Hikaye anlatımına yönelik yenilikçi yaklaşımları, Kojima Productions’ın son 8 yıldır yaptıklarıyla örtüşüyor. Şimdi birlikte bir Death Stranding filmi çekiyoruz. Piyasada pek çok “oyun uyarlama filmi” var ama bizim yarattığımız şey sadece oyunun doğrudan çevirisi değil. Amacımız, izleyicilerimizin sadece oyunların hayranları olması değil, aynı zamanda filmimizin bu oyunların hayranları olmasını sağlamak. Sinemayı çok seviyor. Daha önce görülmemiş, ancak film aracılığıyla ulaşılabilecek bir Death Stranding evreni yaratıyoruz, o doğacak. – Hideo Kojima”

A24 and DEATH STRANDING will be made into a live-action movie🎬📷🫶



“A24 was born into this world about 10 years ago, their presence is singular within the industry, they are like no other. The films they are delivering to the world are high in quality and very innovative. I… pic.twitter.com/4CiO8F1HUF — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 14, 2023

Hideo Kojima’nın bu paylaşımı kısa sürede 7 milyona yakın görüntülenme, on binlerce eğeni ve binlerce yorum aldı. Konu hakkında açıklama yapan A24’ün resmi Twitter (X) hesabı da şu ifadeleri kullanarak paylaşım yaptı; “Resmileşti: Hideo Kojima’nın beğenilen video oyunu DEATH STRANDING’in canlı aksiyon uzun metrajlı film uyarlaması için Kojima Productions ile ortaklık kurduk.”

It’s official: we’ve partnered with Kojima Productions on the live-action feature film adaptation of Hideo Kojima’s acclaimed video game, DEATH STRANDING. pic.twitter.com/ypZGRiZVvY — A24 (@A24) December 14, 2023

A24 Bu İşin Altından Kalkabilir Mi?

Oyun dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Hideo Kojima’nın oyunu Death Stranding’ten uyarlama bir film yapılacak olması oyuncuları çok mutlu ederken, akıllara filmin güzel olup olmayacağına dair sorular geldi. A24 şimdiye kadar; Everthing Everywhere All At Once, Midsommar, Uncut Gems gibi projelere imza atmış bir ünlü bir stüdyo olduğu için projenin altından başarıyla kalkacaktır. İşinde son derece titiz olan Hideo Kojima da, buna inanmasa elbette A24’e güvenerek oyununun uyarlama filminin yapılmasına onay vermezdi.

Oyuncular Ne Diyor?

Piyasaya çıkışının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen halen oyuncu sayısını ve popülerliğini artırmaya devam eden Death Stranding’in film olacak olmasından oyuncular da çok mutlu oldular ve hislerini şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları şu paylaşımlarla dile getirdiler:

“En sevdiğim oyunun film uyarlaması gelecek olması kadar sevineceğim çok az şey olabilirdi.”

“Hideo Kojima filmin üzerinden de elini çekmez ve ortaya bir baş yapıt çıkar, inanıyorum.”

“Acaba o film de doğanın içinde umutsuzca ilerlerken çalan müzikler, verdirdiği yalnızlık hissiyatı, bir nevi umut ışığı barındıran olaylar… Bu hissiyatları o film verebilecek mi?”

“Death Stranding filmi gişe rekorları kırarsa şaşırmam. İşin içinde Hideo Kojima var. İsmi bile filmin 100 milyon dolar gişe ile beyaz perdeye giriş yapmasına yetecektir diye düşünüyorum, bekleyelim görelim…”

Death Stranding Filmi Ne Zaman Vizyonda?

Death Stranding filminin çekimlerinin ne zaman başlayacağına ve ne zaman vizyona gireceğine yönelik olarak henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte, filmin çekimlerinin 2024 yılında başlayabileceği ve 2025 yılında da Death Stranding’in izleyici ile buluşabileceği ön görülüyor.