Ana Sayfa » Oyun Kojima Productions 2024 Yılına Bir Dizi Güncelleme İle Girdi Oyun Kojima Productions 2024 Yılına Bir Dizi Güncelleme İle Girdi Emine Emre 12 Görüntüleme 0

Geliştirdiği onlarca oyun ile global oyun sektörüne damga vuran; Japon video oyun tasarımcısı, yönetmeni, yapımcısı ve yazarı Hideo Kojima sektöre yön verecek hamleler yapmaya devam ediyor. Kurduğu Kojima Productions isimli oyun stüdyosu ile çok önemli işlerde küresel paydaşlarla ortaklık yapan Hideo Kojima, yeni yıla da yeni atılımlarla merhaba dedi. Kojima Productions 2024 yılını yeni güncellemelerle karşılarken, oyuncular, gelecek sürprizleri beklemeye koyuldu; detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Kojima Productions 2024 Yılına Yeni Haberler ve Gelişmelerle Giriş Yaptı!

Yeni yıl ile birlikte Hideo Kojima’nın şirketinden açıklanan haberler ve güncellemeler şu şekilde:

İlk oyunu ile çok beğenilen ve akabinde devam oyunu olarak geliştirilen Death Stranding 2’nin henüz bitmediği öğrenildi. Oyunda diyalog sistemi ve bunlara bağlı bazı kayıtlarda çalışmalara devam edildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Kojima’nın merakla beklenen oyunu DS2’nin yanında Xbox özel bulut oyunu OD’nin de geliştirilmesinin sürdüğü öğrenilen bir diğer önemli bilgi.

2023 yılının sonunda duyurulan ve hem oyun sektöründe hem de film sektöründe yankı uyandıran; Death Stranding filmi için A24, Hammerstone Productions ile çalışacak. Bunun yanı sıra, Death Stranding adaptasyonlarıyla ilgili film yazı dizileri ve başka içeriklerin de planlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

DS2’nin en erken 2025 yılında gelebileceği belirtiliyor; ayrıca DS2’nin Japonca dublajının da henüz yapılmadığı ve 2024 yılında başlayacağı öğrenildi. Kojima Productions’ın oyun üzerinde yoğun olarak çalışmaya devam etmesine rağmen 2024 yılı içerisinde DS2’yi yetiştirmesi beklenmiyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Hideo Kojima Film Sektörü ile Oyun Sektörünü Bir Araya Getiriyor!

Eğlence sektörünün hemen her alanında var olmak isteyen Hideo Kojima’nın oyunları yüksek görsellikleri ile dikkat çekiyor. Yaptığı projelerde pek çok farklı dijital sanatı tek potada eritmek isteyen Hideo Kojima, çağın ötesinde bir anlayışla bu alanda çalışmalarına devam ediyor.

DS2 ve OD isimli oyunlarda bu yönde önemli atılımlar yapan Hideo Kojima’nın firması Kojima Productions’un bilhassa 2025 yılı ve sonrasında oyun sektörünü farklı bir yöne doğru gelişmek zorunda bırakabilecek hamleler yapabileceği ön görülüyor. Zira şirket, bu alanda farklı dev dijital şirketlerle de çalışmalar yürütüyor.