Kojima Productions ve PlayStation Studios Ortaklığında Aksiyon Casusluk Oyunu Physint Gelecek

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Oyun sektörünün dahi ismi Hideo Kojima’dan yeni bir müjde geldi. Yapılan açıklamaya göre Kojima Productions ve PlayStation Studios ortaklığında aksiyon casusluk oyunu geliştirilecek. Gamerları memnun eden bu haber kısa sürede sosyal mecralarda da gündem oldu. Cepkolik okurları ile birlikte yeni çıkacak oyuna dair kamuoyuna yansıyan haberlere göz atalım.

Physint: Kojima Productions ve PlayStation Studios Ortaklığında Aksiyon Casusluk Oyunu Geliyor

Oyuncuların yeni nesil Metal Gear Stranding olarak adlandırmaya çoktan başladığı oyuna dair henüz çok fazla detay bulunmuyor. Oyunun ismi ve ne zaman piyasaya sürüleceği de kesinleşmiş değil. Sony PlayStation etkinliği State of Play de duyurulan oyun, 40 dakikalık etkinliğin en fazla dikkat çeken yapımlarından biri oldu.

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Şimdilik Physint olarak adlandırılan oyunun bu yıl geliştirilmeye başlanacağı PlayStation etkinliği State of Play 2024’te duyuruldu. Physint, PlayStation Studios ile birlikte geliştirilecek ve gizlilik odaklı bir aksiyon oyunu olacak. İşte kısa sürede yüzbinlerce görüntülenme alan oyuna dair ilk bilgilendirme videosu:

PlayStation yetkilisi ve Hideo Kojima’nın videoda verdiği bilgilerin haricinde, oyuna dair net bilgilerin 2024 yılının ilerleyen aylarında ortaya çıkması ön görülüyor. Hali hazırda Physint olarak adlandırılan projenin yalnızca oyun ile sınırlı kalmayacağı ve aynı zamanda film sektörü ile de grift şekilde ilerleyeceği ön görülüyor. Hideo Kojima’nın bu alanda farklı ve vizyoner fikirleri olduğu uzunca süredir biliniyor.

Oyuncular Ne Dedi?

Kojima Productions ve PlayStation Studios ortaklığında aksiyon casusluk oyunu geliştirilecek olması gamerları bir hayli memnun etmiş görünüyor. Konu hakkında şahsi sosyal medya hesaplarında fikirlerini belirten oyuncuların görüşlerinden bazıları şu şekilde:

“Kojima gerçekten de Metal Gear’ı aşan bir oyun yapacak gibi görünüyor. Oyun sektörü farklı bir yöne evrilecekse ki bu olacak; Kojima’nın bunda büyük bir payı olacağını düşünüyorum. Hideo Kojima, oyun sektöründe gelecek nesiller tarafından da hayırla yad edilecektir.”

“Physint veya Fiziksel Zeka, sistemlerin, özellikle de robotlar veya makineler gibi yapay olanların, fiziksel dünyayı anlama ve onunla etkileşime girme yeteneğini ifade eder. Nesneleri ve ortamları etkili bir şekilde algılamak ve yönetmek için sensörlerin, aktüatörlerin ve kontrol sistemlerinin entegre edilmesini içerir. Physint, makinelerin değişen koşullara uyum sağlamasına, otonom kararlar almasına ve karmaşık gerçek dünya ortamlarında görevleri yerine getirmesine olanak tanır. Metal Gear’ı aşacak bir oyun gelecek.”

“Yapay zekanın yoğun olarak kullanıldığı bir oyun olacak belli ki. Kojima’nın Xbox’a Özel bir proje yapmak için Xbox/Microsoft ile ortaklık kurmasını ve ayrıca DS2’nin yanı sıra PS ile de yeni bir IP geliştirmesini seviyorum. Bu adam hiç uyumuyor mu?”

“Sektörde geçirdiği 40 yıl çok büyük bir dönüm noktası; Hideo Kojima tüm zamanların en iyi video oyunu vizyonerlerinden biri. Aksiyon casusluğu türüne geri döneceği için heyecanlıyım.”